Sono passati diversi mesi da quando il servizio in abbonamento PS Plus si è rinnovato. Sony ha deciso di allargare il proprio abbonamento andando a dare ai membri una serie di nuovi contenuti in più. Come al solito il pezzo forte del servizio sono i giochi, tanti giochi appartenenti a diverse generazioni PlayStation e accessibili a coloro che decidono di abbonarsi alle varie tier presenti.

Giusto nella serata di ieri Sony ha annunciato quelle che saranno le new entry nel servizio Premium, con tanto di titoli molto noti come, per esempio, Kingdom Hearts 3 (lo potete acquistare su Amazon), Rainbow Six Siege e il sempreverde The Elder Scrolls V Skyrim. Sebbene si tratti di gran titoloni, molti abbonati si stanno rendendo sempre più conto della presenza di una strana logica all’interno del servizio, soprattutto se si va ad analizzare alcuni dei titoli nati sulle scorse generazioni PlayStation proposti.

L’esempio recente riguarda i capitoli rimasterizzati della saga di Kindgom Hearts, che verranno aggiunti a breve insieme al terzo capitolo. Questi titoli classici saranno a totale disposizione degli abbonati al tier PS Plus Extra. La stranezza, però, arriva andando ad analizzare il catalogo, dove possiamo trovare un’altra remastered di un gioco classico come Yakuza 3 che però è accessibile agli abbonati al tier Premium.

Questo non è tutto, dato che alcuni abbonati hanno fatto notare come anche per il mese di novembre non ci sarà alcuna novità relativa alle generazioni PlayStation più “anziane”, con i titoli PS1 e PSP che ormai sembrano esser stati parecchio limitati nelle nuove uscite mensili. Insomma, Sony non ha ancora spiegato la sua posizione riguardo a queste segnalazioni da parte di alcuni abbonati, e non ci resta che vedere come si comporterà la compagnia con le aggiunge nei prossimi mesi. Anche voi avete notato queste stranezze all’interno del rinnovato servizio in abbonamento di PlayStation?