Dopo Xbox Game Pass, tocca al PS Plus mostrare i muscoli. Nel corso delle ultime ore, infatti, Sony ha annunciato i nuovi giochi che entreranno a far parte del catalogo del suo servizio, ovviamente destinati esclusivamente agli abbonati Extra e Premium. Un mese che include anche i titoli di Ratchet & Clank, di cui vi avevamo già parlato a questo indirizzo.

Sono davvero tante le novità, e il catalogo di novembre del PS Plus è decisamente ricco di giochi per tutti i gusti. I due nomi più grandi sono sicuramente The Elder Scrolls V: Skyrim, disponibile sia in versione PS4 che PS5, ma anche Kingdom Hearts 3 si unisce ad arricchire questo mese. Proprio la serie Square Enix è protagonista, con tanti altri giochi presenti tra cui Melody of Memory.

The PlayStation Plus Game Catalogue lineup for November includes: ➕ Skyrim

➕ Rainbow Six Siege

➕ Kingdom Hearts

➕ The Gardens Between And many more. The full game list: https://t.co/Pepjw9EckR pic.twitter.com/BYAxeYGdKN — PlayStation Europe (@PlayStationEU) November 9, 2022

Spazio, ovviamente, anche per progetti decisamente più piccoli, come per esempio Chorus, The Gardens Between e l’immancabile avventura narrativa What Remains of Edith Finch. Potete dare uno sguardo a tutti i giochi disponibili a novembre 2022 grazie alla lista poco più in basso, con tanto di piattaforme di destinazione.

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition | PS4, PS5

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | PS4, PS5

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX | PS4

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4

Kingdom Hearts III | PS4

Kingdom Hearts: Melody of Memory | PS4

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition | PS4, PS5

Tom Clancy’s The Division 2 | PS4

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint | PS4

Chorus | PS4, PS5

What Remains of Edith Finch | PS4

The Gardens Between | PS4, PS5

Earth Defense Force: World Brothers | PS4

Earth Defense Force: Iron Rain | PS4

Onee Chanbara Origin | PS4

Si tratta sicuramente di un mese molto interessante per gli utenti PlayStation, che avranno diversi videogiochi da giocare nel corso di questi 30 giorni. Oltre ai titoli del PS Plus, infatti, da oggi è possibile acquistare anche God of War Ragnarok, di cui vi abbiamo detto la nostra a questo indirizzo.