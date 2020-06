PS Plus luglio 2020: giochi gratis PS4 annunciati, c’è una sorpresa

Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi gratis PS4 del PS Plus di luglio 2020. Dopo aver svelato in estremo anticipo Call of Duty WWII per la line up di Giugno a questo giro la società giapponese ha voluto rivelare ben tre titoli. I seguenti potranno essere scaricati in modo totalmente gratuito dal 7 Luglio e saranno disponibili fino al 3 Agosto.

PS Plus luglio 2020 | I giochi gratis PS4

Vediamo rapidamente quali sono i giochi gratis PS4 del PS Plus di luglio 2020:

NBA 2K20

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration

Erica

As PS Plus reaches its tenth anniversary, your games for July are revealed: NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider and Erica: https://t.co/B5p4fmWgqp pic.twitter.com/JoEaQSQn0V — PlayStation (@PlayStation) June 29, 2020

Vediamo però perù nel dettaglio le caratteristiche dei singoli giochi gratis PS4 del PS Plus di luglio 2020.

NBA 2K20

Partiamo subito con NBA 2K20, ennesimo capitolo sportivo targato 2K che ha fatto discutere per la sua quantità esagerata di microtransazioni presentate come una sorta di slot machine. Il gioco, uscito lo scorso settembre ha riscosso comunque un discreto successo con una qualità grafica eccelsa e qualche accorgimento nelle modalità di gioco. Ovviamente se non avete potuto recuperarlo e siete appassionati del Basket made in United States questa è l’occasione buona per farlo.

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration

Il secondo gioco proposto è Rise of Tomb Raider 20 Year Celebration, capitolo con l’amatissima Lara Croft con una quantità enorme di contenuti extra come le nuove modalità Legami di Sangue, L’Incubo di Lara e la cooperativa online per la modalità Stoicismo, consigliatissimo se siete amanti della saga o dei titoli action in terza persona in generale.

Erica

Sony ha inoltre deciso di proporre un terzo gioco gratuito, stiamo parlando di Erica, thriller interattivo annunciato alla Gamescom dello scorso anno. Sviluppato dai ragazzi di FlavourWorks, Erica risulta essere una grande sorpresa con una trama avvincente. Se siete appassionati di titoli come Heavy Rain consigliamo assolutamente di provarlo. L’azienda giapponese inoltre regalerà un tema dinamico questa settimana per festeggiare i 10 anni del servizio e proporrà un free weekend dal prossimo 4 Luglio fino al 5 in cui tutti potranno giocare gratuitamente online.

Cosa ne pensate di questi giochi? Li avevate già acquistati? fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata, come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità ed i prossimi giochi gratuiti per i clienti PS Plus.