Con la recente espansione del servizio in abbonamento PS Plus di Sony sono cambiate tutta una serie di situazioni per gli abbonati. Se prima eravamo abituati a poter riscattare tre giochi al mese, ora con i nuovi abbonamenti Premium ed Extra i giocatori PlayStation possono attingere a una libreria di esperienze sconfinata. Questa ludoteca, inoltre, verrà aggiornata ogni mese con tutta una serie di nuove aggiunte che la renderanno sempre più vasta e varia.

Sappiamo già che uno dei pezzi da novanta in arrivo questo mese su PS Plus è Stray, il nuovo titolo pubblicato da Annapurna e che vede come protagonista un adorabile gattino. Ma le sorprese non finisco qua, dato che Sony ha annunciato solo qualche ora fa che oltre a Stray gli abbonati ai servizi Premium ed Extra del nuovo PlayStation Plus potranno godere di una valanga di altre esperienze molto variegate e di grande impatto.

Per rendere l’idea di quanto siano grosse alcune di queste aggiunte per la seconda metà di luglio vi basti pensare che gli abbonati potranno riscattare Final Fantasy VII Remake Intergrade, Marvel’s Avengers e una serie di titoli principali della saga di Assassin’s Creed. Tutto questo si va ad aggiungere alla già ampia scelta di giochi presenti in questo abbonamento, il quale permette di attingere da alcuni dei migliori giochi usciti nel corso degli ultimi anni.

Il catalogo giochi PlayStation Plus di luglio include: Stray ☄️ Final Fantasy VII Remake Intergrade Marvel's Avengers in arrivo il 19 luglio per i membri Extra e Premium insieme a molti altri: https://t.co/nl9JpnbEoE pic.twitter.com/eVM3zgdy6s — PlayStation Italia (@PlayStationIT) July 13, 2022

Vediamo quali sono tutti i giochi che stanno per essere aggiunti ai servizi Premium ed Extra del PS Plus a partire dal 19 luglio

Stray

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Marvel’s Avengers

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed IV Black Flag

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Assassin’s Creed Freedom Cry

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Saints Row IV: Re-Elected

Saints Row: Gat out of Hell

Spirit of the North: Enhanced Edition

L’era glaciale: La strampalata avventura di Scrat

Jumanji: Il videogioco

Paw Patrol on a Roll!

ReadySet Heroes

No Heroes Allowed!

LocoRoco Midnight Carnival

Una raccolta niente male con cui godersi questa seconda metà del mese di luglio 2022.