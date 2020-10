PS5 | Risoluzione, frame rate e ray tracing dei giochi

Con il passaggio a una nuova generazione i giocatori sperano sempre in una cosa: risoluzione e frame-rate massimi più elevati, e performance dei giochi allo state dell’arte. Non è sempre così e, sopratutto nell’attuale generazione di console, gli utenti di Sony e Microsoft hanno spesso lamentato la qualità finale dei vai videogame. La domanda quindi è: come girano i giochi su PS5?

In questo nostro articolo vogliamo dare una risposta sulla base delle informazioni disponibili fino a questo momento. Indicheremo per ogni gioco PS5 le seguenti caratteristiche:

Risoluzione massima

FPS in single player offline (se la modalità è inclusa)

FPS in multigiocatore online (se la modalità è inclusa)

Presenza del Ray Tracing

Libertà di scelta tra una modalità a 60 FPS e una a 120 FPS

È chiaro che le informazioni sui giochi PS5 qui incluse sono attualmente parziali; inoltre, non è possibile testare con mano i singoli titoli, per ora, e verificare se effettivamente raggiungono risoluzione/frame rate promessi dagli sviluppatori. Continueremo ad aggiornare l’articolo nel corso del tempo, per tenervi sempre aggiornati sull’argomento.

AGGIORNAMENTO 01/10: Sony PlayStation ha condiviso nuove informazioni su Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Demon’s Souls, Destruction AllStars, Gran Turismo 7 e Ratchet & Clank Rift Apart.

PS5: come girano i giochi? | Elenco completo

Vediamo quindi, in una comoda tabella, i vari giochi PS5 già annunciati e tutte le informazioni ufficiali condivise dai relativi sviluppatori su risoluzione, frame rate e ray tracing.

Gioco Risoluzione FPS Single Player FPS Multiplayer Ray Tracing Modalità 60/120 FPS Assassin’s Creed Valhalla 4K 30 FPS – NO NO Astro’s Playroom TBA TBA – TBA TBA Atomic Heart TBA TBA TBA TBA TBA Balan Wonderworld TBA TBA – TBA TBA Bugsnax TBA TBA – TBA TBA Chivalry 2 TBA TBA TBA TBA TBA Chorus 4K 60 FPS – SÌ NO Control TBA TBA TBA TBA TBA Cris Tales TBA TBA TBA TBA TBA Cyberpunk 2077 TBA TBA – TBA TBA Deathloop 4K 60 FPS – TBA TBA Demon Turf TBA TBA TBA TBA TBA Demon’s Souls 4K 60 FPS (modalità prestazioni) 60 FPS (modalità prestazioni) SÌ NO Destiny 2 4K – 60 FPS NO NO Destruction All Stars 4K TBA TBA TBA TBA Dirt 5 4K 60 FPS 60 FPS NO SÌ DOOM Eternal TBA TBA TBA TBA TBA Dustborn TBA TBA TBA TBA TBA Dying Light 2 TBA TBA TBA TBA TBA Far Cry 6 4K TBA TBA TBA TBA FIFA 21 TBA TBA TBA TBA TBA Fortnite TBA TBA TBA TBA TBA GhostWire: Tokyo TBA TBA TBA TBA TBA Godfall TBA TBA TBA SÌ TBA Gods and Monsters TBA TBA TBA TBA TBA Goodbye Volcano High TBA TBA TBA TBA TBA Gothic TBA TBA TBA TBA TBA Gran Turismo 7 4K 60 FPS 60 FPS SÌ NO GTA 5 / GTA Online TBA TBA TBA TBA TBA Haven TBA TBA TBA TBA TBA Heavenly Bodies TBA TBA TBA TBA TBA Hitman 3 TBA TBA TBA TBA TBA Horizon 2 Forbidden West TBA TBA TBA TBA TBA Hood: Outlaws & Legends TBA TBA TBA TBA TBA JETT: The Far Shore TBA TBA TBA TBA TBA Kena: Bridge of Spirits TBA TBA TBA TBA TBA Little Devil Inside TBA TBA TBA TBA TBA Madden NFL 21 TBA TBA TBA TBA TBA Maquette TBA TBA TBA TBA TBA Marvel’s Avengers 4K 60 FPS 60 FPS TBA TBA Marvel’s Spider-Man Miles Morales 4K 60 FPS (modalità prestazioni) – SÌ NO Metal: Hellsinger TBA TBA TBA TBA TBA NBA 2K21 TBA TBA TBA TBA TBA Observer: System Redux 4K 60 FPS – SÌ NO Oddworld Soulstorm TBA TBA TBA TBA TBA Orphan of the Machine 4K 60 FPS – NO NO Outriders TBA TBA TBA TBA TBA Overcooked: All You Can Eat 4K 60 FPS 60 FPS NO NO Paradise Lost TBA TBA TBA TBA TBA Planet Coaster: Console Edition TBA TBA TBA TBA TBA Pragmata TBA TBA TBA SÌ TBA Project Athia TBA TBA TBA TBA TBA Quantum Error 4K 60 FPS – SÌ NO Ratchet & Clank Rift Apart 4K (dinamico) 60 FPS (modalità prestazioni) – SÌ NO Recompile TBA TBA TBA TBA TBA Resident Evil Village TBA TBA TBA TBA TBA Returnal TBA TBA TBA TBA TBA Sackboy A Big Adventure TBA TBA TBA TBA TBA Scarlet Nexus 4K TBA TBA TBA TBA Sherlock Holmes: Chapter One TBA TBA TBA TBA TBA Solar Ash TBA TBA TBA TBA TBA Stray TBA TBA TBA TBA TBA The Elder Scrolls Online TBA TBA TBA TBA TBA The Lord of the Rings: Gollum TBA TBA TBA TBA TBA The Pathless TBA TBA TBA TBA TBA Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine TBA TBA TBA TBA TBA Tom Clancy’s Rainbow Six Siege TBA TBA TBA TBA TBA Tribes of Midgard TBA TBA TBA TBA TBA Ultimate Fishing Simulator 2 TBA TBA TBA TBA TBA Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 4K TBA TBA TBA TBA Vampire: The Masquerade — Swansong TBA TBA TBA TBA TBA Warframe TBA TBA TBA TBA TBA Warhammer: Chaosbane TBA TBA TBA TBA TBA Watch Dogs: Legion 4K 30 FPS TBA SÌ NO Werewolf: The Apocalypse – Earthblood TBA TBA TBA TBA TBA Worms Rumble TBA TBA TBA TBA TBA WRC 9 4K 60 FPS 60 FPS TBA TBA Yakuza Like a Dragon 4K TBA TBA TBA TBA