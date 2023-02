Immaginate di aver pagato circa 600 Euro per un nuovo PS VR2, ma di averlo potuto acquistare solamente tramite PlayStation Direct, il negozio ufficiale di Sony per il brand PlayStation. Difficilmente ipotizzereste che la consegna possa andare per il verso sbagliato, no? E invece è quello che è successo a un utente del forum di ResetEra, che sta rischiando di non vedersi consegnato il suo preziosissimo headset.

Stando a quanto riportato dall’utente shadowman16, il suo visore era oramai pronto per la consegna nella giornata di ieri, giorno di disponibilità di PS VR2 per tutti. “Il pacco era in consegna alle 11:35, ma successivamente è stata sospesa”, le parole che accompagnano il post. Il motivo è presto svelato: chi si è occupato della spedizione del visore si è dimenticato, creando l’etichetta di spedizione, di inserire la via e il numero civico. Un problema a cui il corriere ovviamente non può ovviare in totale autonomia, ma ha bisogno di un intervento del venditore. Una procedura decisamente normale, considerando che solamente chi vende ha accesso all’assistenza e alla possibilità di modificare le istruzioni della consegna.

Al momento in cui scriviamo la situazione sembra essersi risolta, con un ulteriore tentativo di consegna, frutto però di diverse ore passate all’assistenza di PlayStation Direct. Una situazione decisamente spiacevole, ma non è la prima volta che il negozio ufficiale di Sony combina un disastro: come dimenticarsi, per esempio, delle Firefly Edition di The Last of Us Parte 1 arrivate completamente distrutte ai giocatori statunitensi?

PS VR2 è disponibile, come abbiamo scritto in apertura della notizia, dalla giornata di ieri.

