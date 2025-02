PlayStation VR2 costerà meno, arriva il primo taglio di prezzo ufficiale

La corsa alla realtà virtuale sta entrando in una nuova fase, con Sony che tenta di rilanciare il proprio visore premium attraverso un significativo taglio di prezzo. Il colosso giapponese ha annunciato che, a partire da marzo 2025, il PlayStation VR2 subirà una sostanziale riduzione di prezzo a livello mondiale, portando il costo del dispositivo a 449,99 euro in Italia, con una diminuzione di ben 150 euro rispetto al listino attuale. Una mossa che sembra rispondere alle critiche sul posizionamento iniziale del prodotto, considerato troppo costoso in rapporto all'offerta di titoli disponibili e alla necessità di possedere già una PlayStation 5.

Lanciato sul mercato a novembre 2022 con un prezzo di partenza di 599,99 euro, il PlayStation VR2 ha faticato a imporsi come accessorio imprescindibile nell'ecosistema PlayStation. La nuova strategia commerciale di Sony prevede anche il mantenimento del bundle con Horizon Call of the Mountain allo stesso prezzo base di 449,99 euro, includendo quindi il visore, i controller PS VR2 Sense, cuffie stereo e un codice per riscattare il gioco sul PlayStation Store senza costi aggiuntivi.

Il drastico ribasso rappresenta un tentativo di Sony di allargare la base di utenti del dispositivo, puntando a rendere più accessibile l'ingresso nel mondo della realtà virtuale per i possessori di PS5. Un cambiamento significativo che potrebbe rivitalizzare le vendite del visore, finora penalizzate dall'elevato investimento richiesto.

Nel comunicato ufficiale, Sony sottolinea come il catalogo di giochi per PSVR2 sia "migliore che mai", con recenti successi come Alien: Rogue Incursion, Skydance's Behemoth e Metro Awakening VR. L'azienda evidenzia anche l'arrivo imminente di titoli promettenti come Aces of Thunder, Dreams of Another, Hitman World of Assassination e The Midnight Walk, cercando di rispondere a una delle principali critiche mosse al visore: la limitata libreria di giochi disponibili.

Un'importante novità tecnica è rappresentata dall'adattatore PS VR2 per PC, che consente agli utenti di accedere all'enorme catalogo di giochi VR disponibili su Steam, ampliando notevolmente le possibilità di utilizzo del dispositivo oltre l'ecosistema PlayStation. Questa apertura verso la piattaforma PC rappresenta un cambiamento significativo nella filosofia di Sony, tradizionalmente concentrata sull'esclusività.

Il comunicato menziona anche un recente aggiornamento che ha introdotto il tracciamento delle mani a bassa latenza, una funzionalità che permette agli sviluppatori di creare esperienze in cui la posizione e i movimenti delle mani dei giocatori vengono rilevati direttamente dalle telecamere integrate nel visore, senza necessità di controller. Titoli come Waltz of the Wizard stanno già sfruttando questa tecnologia per offrire controlli più intuitivi e naturali.

L'evoluzione tecnologica del PSVR2 continua quindi parallelamente all'espansione del catalogo, con Sony che cerca di posizionare il proprio visore come una soluzione all'avanguardia nel panorama della realtà virtuale consumer. Le specifiche tecniche rimangono invariate, confermando i pannelli OLED con risoluzione 4K, feedback aptico e tracciamento oculare che rappresentano i principali punti di forza del dispositivo.

Il taglio di prezzo arriva in un momento particolarmente interessante per il mercato VR e AR, con Meta che continua a dominare con il suo Quest 3 (acquistabile su Amazon) dal prezzo più contenuto e Apple che ha lanciato il suo Vision Pro di fascia ultra-premium. Il PSVR2 cerca di ritagliarsi uno spazio intermedio, puntando sulla qualità dell'esperienza e sul legame con l'ecosistema PlayStation.

La mossa di Sony evidenzia anche le difficoltà incontrate dal visore nel suo primo anno e mezzo di vita, con vendite che non hanno probabilmente rispettato le aspettative interne dell'azienda. Il nuovo posizionamento di prezzo potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro commerciale del dispositivo, specialmente in vista della stagione natalizia 2025 che seguirà immediatamente il taglio di prezzo.

Rimane da vedere se questa strategia più aggressiva, combinata con l'espansione del catalogo giochi e le nuove funzionalità, riuscirà a convincere i possessori di PlayStation 5 ancora indecisi a fare il grande passo verso la realtà virtuale firmata Sony.