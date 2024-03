Migliori visori VR per giocare (marzo 2024)

La VR è sempre stata un piccolo, ma importante sogno per tutti gli appassionati di videogiochi. L'ultimo anno ci ha però dimostrato come sempre più team di sviluppo siano intenzionati a guardare oltre e ad abbracciare questi visori VR. Se anche voi vi siete decisi a fare il grande salto e provare con mano le più famose esperienze videoludiche in realtà virtuale, questo articolo fa per voi.

A marzo 2024 Abbiamo aggiornato questo articolo, sistemando tutti i link e inserendo nuovi visori VR. Il Meta Quest 3 è stato temporaneamente rimosso a causa dell'impossibilità di trovarlo sul mercato.

Al momento il mercato non offre tantissime alternative. Esistono visori per ogni tipo, ma prevalentemente sono più utilizzati in ambito scientifico e di sperimentazione. Ciò che troverete in questa guida, quindi, saranno prevalentemente i prodotti più di punta e più consigliati per approcciarsi al VR, ma anche qualche alternativa ai nomi più famosi, anche per risparmiare qualcosina.

Come scegliere il visore VR

Sui visori VR per il gaming c'è un po' di confusione. In tanti sono sicuramente rimasti ancora al passato, quando le soluzioni erano molto più costose dei tempi attuali e soprattutto molto limitate a livello di gioco. Fortunatamente non è più così: pur rimanendo una nicchia vera e propria, sempre più grandi team di sviluppo apprezzano il mondo della realtà virtuale e tentano di offrire esperienze di gioco più convincenti e più simili a quelle classiche a cui siamo stati abituati nel tempo. Prima di scegliere il visore più adatto alle vostre esigenze, è però necessario vagliare attentamente le caratteristiche che possono interessare ai giocatori.

Spazio per giocare

Un visore VR necessita, per ovvie ragioni, di uno spazio sufficientemente grande per poter giocare. Le soluzioni adottate da Valve con HTC Vive, per esempio, richiedono uno spazio di gioco maggiore per via delle torrette di rilevazione del movimento. Siete in errore però se pensate che Meta Quest 2 e gli altri visori proposti in questo articolo necessitino di spazi più piccoli. Per giocare in totale sicurezza, è necessario comunque avere un ambiente libero da ostacoli. Durante la configurazione del visore vi verrà richiesto proprio di impostare i confini di gioco, e nel caso qualche oggetto fosse nel campo che avete impostato, sarete prontamente avvertiti.

Console o PC?

Qui entriamo in un campo decisamente più complesso: se siete giocatori PC, allora il nostro consiglio è quello di acquistare un qualsiasi visore che sia non solo adatto alle vostre esigenze per quanto riguarda la risoluzione per occhio e la durata della batteria, ma che disponga anche della tecnologia di mirroring dello schermo per poter usufruire di SteamVR e non solo. Se invece giocate su console, allora sappiate che PlayStation è l'unica a offrire una soluzione per la realtà virtuale con PlayStation VR2. In entrambi i casi le differenze ci sono, ma in futuro non è escluso che il visore Sony non possa essere reso compatibile anche su sistemi Windows.

Stand alone o no?

La maggior parte dei visori inclusi in questa guida sono prodotti stand alone, in grado di funzionare anche senza un PC. Se però volete trarre il massimo dall'esperienza di utilizzo, allora il nostro consiglio è quello di acquistare i vari accessori per poter effettuare il mirroring dello schermo e godere a pieno di giochi come Half-Life Alyx. È possibile anche scegliere un visore che funziona esclusivamente con il vostro computer, come la soluzione di HP per esempio. Non ci sembra il caso di includere un paragrafo per i parametri di connessione: le nostre esperienze in merito ci spingono a consigliarvi i cavi per il mirroring da Windows, per evitare spiacevoli fenomeni legati alla latenza, che potrebbero farvi star male fisicamente.

Il motion sickness

Prima di acquistare un visore, il nostro consiglio è quello di verificare se soffrite di motion sickness. In Italia esistono delle sale LAN che vi permetteranno di provare i vari visori disponibili sul mercato. La nausea è uno dei sintomi più comuni che vengono sperimentati nei primi giorni di utilizzo. Tuttavia, non fermatevi alle apparenze. Si tratta di un mondo completamente nuovo e nel corso del tempo la nausea in alcune persone sparisce quasi del tutto, lasciando spazio al divertimento.

Selezione dei giochi

Un altro aspetto da considerare acquistando un visore per la VR è sicuramente il catalogo dei giochi. La maggior parte degli headset proposti possono essere utilizzati sia stand alone (ovvero sfruttando le caratteristiche tecniche del visore), sia con il mirroring dello schermo per poter sfruttare SteamVR. Prima di lanciarvi nell'acquisto, però, sfogliate sempre i cataloghi dei vari client. Le esperienze davvero valide sono pochissime, e in ambito gaming ancora meno. Prima di acquistare un visore per la VR, dunque, assicuratevi che i vari giochi disponibili siano di vostro gusto.

Prezzo

Come sempre il prezzo è uno degli ostacoli maggiori per quanto riguarda l'acquisto di nuovo hardware. I visori VR sono in pratica delle "console" e non possono essere considerati dei semplici accessori. Più si spende, più in teoria si ha un prodotto decisamente di qualità, in grado di fornire un'esperienza di gioco diversa. Se avete un budget limitato la scelta migliore resta sicuramente il Meta Quest 2, che con tutti i suoi limiti di spazio e di potenza, è forse il miglior headset per la realtà virtuale in circolazione, almeno sul rapporto qualità prezzo. Se cercate invece qualcosa di più moderno e con più feature (magari per poter provare a fare qualche sperimentazione), allora il prezzo sale, così come è necessario cambiare il visore di riferimento, optando magari per le soluzioni proposte da HP.