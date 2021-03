PS3, PSP e PS Vita Store: Sony conferma la chiusura ufficiale

Era solo questione di tempo che Sony si facesse avanti sulla questione degli Store di PS3, PSP e PS Vita. Proprio in queste ora ha infatti diramato un comunicato in cui annuncia la chiusura ufficiale dei servizi relativi all’acquisto dei titoli sulle console di vecchia generazione. Come vi avevamo annunciato in questa notizia, gli store più datati chiuderanno per dare spazio all’infrastruttura di PS4 e PS5. Di regola è una cosa che viene fatta da tutte quelle aziende che hanno i server “in house” e che quindi hanno bisogno di liberare dello spazio per far posto a del nuovo materiale.

PlayStation 3, la console più costosa di Sony.

All’interno del comunicato vengono spiegati molto esaustivamente tutto quello che cambierà per chi ancora oggi possiede dei titoli in digitale sui diversi store delle console. Come era prevedibile difatti non cambierà quasi nulla, si potranno infatti continuare a scaricare i film e i giochi che si posseggono. L’unico cambiamento sostanziale sta nell’acquisto che verrà chiuso definitivamente come servizio. Quindi a tutte quelle persone che si erano spaventate per la notizia, diciamo di stare tranquille! Nullo cambierà per la vostra libreria digitale, la potrete ancora usare per molto tempo.

Gli store non chiuderanno però in maniera sincrona, anzi Sony ha deciso di scandire diversamente la chiusura dei servizi di acquisto. Su PS3 infatti lo store chiuderà il prossimo 2 Luglio 2021. Su PS Vita invece il 27 Agosto. Per quanto riguarda invece la prima portatile di casa Sony verranno interrotte tutte le opzioni di acquisto rimanenti il 2 Luglio, in concomitanza con Playstation 3.

Ovviamente ci teniamo a precisare che questa notizia è presa ufficialmente dal comunicato arrivato via mail a tutti gli iscritti al Playstation Network. Vi invitiamo quindi a controllare la vostra mail e a procedere magari con gli ultimi acquisti, se c’è proprio qualcosa che volete recuperare.