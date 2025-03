Sony rilascia un aggiornamento per la PS3 dopo 19 anni dal lancio: perché?

Nell'era del digitale e dello streaming, c'è una console che continua silenziosamente a ricevere supporto tecnico nonostante la sua veneranda età. La PlayStation 3, lanciata quasi due decenni fa, ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento software da Sony, dimostrando come l'azienda giapponese non abbia ancora abbandonato completamente questa piattaforma che ha segnato un'importante generazione videoludica. L'aggiornamento 4.92 non porta nuove funzionalità, ma rinnova un componente essenziale per gli utenti che utilizzano ancora la console come lettore multimediale.

Insomma, diciannovesimo anno di vita e non sentirlo. La PlayStation 3 continua a ricevere aggiornamenti periodici, con l'ultimo firmware 4.92 che si concentra principalmente sul rinnovo della chiave di crittografia AACS (Advanced Access Content System) necessaria per la riproduzione di film su Blu-ray. Questo tipo di aggiornamento è fondamentale per mantenere la funzionalità del lettore Blu-ray della console, permettendo agli utenti di continuare a guardare film anche su dischi di più recente produzione.

A differenza delle console più recenti come PS4 e PS5, dove il rinnovo della chiave di crittografia avviene automaticamente come specificato nei manuali ufficiali, sulla PS3 questo processo richiede un aggiornamento di sistema specifico. Una peculiarità tecnica che testimonia l'architettura di una console concepita in un'epoca tecnologica ormai lontana.

Il lungo tramonto di un'icona videoludica

La PlayStation 3 ha smesso di essere prodotta nel 2017, dopo circa un decennio di presenza sul mercato. Con 87,4 milioni di unità vendute fino a marzo 2017, la console ha rappresentato un capitolo importante nella storia di Sony, seppur con numeri inferiori rispetto ai suoi predecessori PS1 e PS2, e al successore PS4. Un dato che riflette le difficoltà iniziali della console, caratterizzata da un prezzo di lancio elevato e una architettura complessa che mise in difficoltà molti sviluppatori.

Il fatto che Sony continui a rilasciare aggiornamenti, seppur limitati alla funzionalità di riproduzione Blu-ray, suggerisce che l'azienda non intende ancora abbandonare completamente la piattaforma. È probabile che questi update continueranno finché esisterà una base di utenti attivi sufficiente a giustificare il supporto tecnico.