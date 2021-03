PS3, PS Vita e PSP Store pronti a chiudere, addio ai vostri acquisti?

In queste ultime ore sta girando in rete un report che sta facendo pensare ad una possibile chiusura degli store online di PS3, PS Vita e PSP. La notizia, non ancora ufficializzata da Sony, è emersa grazie a una fonte verificata dalla redazione di The Gamer, la quale sembra essere convinta che le intenzioni di Sony siano proprio quelle di chiudere, in modo definitivo, le saracinesche dei negozi digitali PlayStation 3, PlayStation Vita e PlayStation Portable.

Sempre secondo questo report, l’annuncio ufficiale da parte di Sony dovrebbe arrivare verso la fine di questo mese, mentre l’effetto della chiusura degli store dovrebbe arrivare più avanti nel tempo. Più nello specifico, i negozi digitali delle piattaforme PS3 e PSP andranno a chiudere il prossimo 2 luglio, mentre, quello dedicato a tutte le esperienze presenti nello store PS Vita troverà la sua fine poco dopo, ovvero il 27 agosto.

Come abbiamo già sottolineato a inizio articolo, attualmente il report si affida ad una fonte che viene definita dalla redazione di The Gamer come molto credibile. Nonostante questo, ad oggi Sony non ha ancora rilasciato alcun comunicato ufficiale che preannuncia la chiusura dei tre store digitali citati. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno, dato che, se l’annuncio è davvero un qualcosa di concreto dovrebbe arriva a fine mese, ossia tra meno di una settimana.

PlayStation 3, la console più costosa di Sony.

Giunti a questo punto, è lecito porsi qualche domanda: se gli store online di PS3, PSP e PS Vita stanno davvero per chiudere, quale sarà il destino di tutti gli acquisti effettuati da parte dei giocatori? Spariranno nell’esatto momento della chiusura o sarà possibile continuare a riscattare in qualche modo quei prodotti acquistati in passato?

Infine, queste chiusure potrebbero portare ad un ennesima speculazione: ovvero alla possibilità che lo store PS5 possa dare il benvenuto a tutte quelle produzioni rimaste fino ad oggi confinate solamente negli store digitali PS3, PSP e PS Vita; così da permettere a Sony di preservare ben tre librerie di titoli facenti parte di tre storiche console.