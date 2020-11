PS5 avrà il suo Game Pass? Sony potrebbe starci già lavorando

Uno dei grandissimi punti di forza dell’offerta Xbox è il servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Microsoft ci sta puntando molto da ormai diversi anni e la risposta del pubblico è stata senza dubbio molto sentita e positiva, tanto da rendere questo tipo di servizi un nuovo modo di fruire il medium videoludico. In molti giocatori si chiedono se anche dal lato Sony potranno, prima o poi, usufruire di un servizio simile su PS5.

L’argomento è stato toccato durante una recente intervista rilasciata da Jim Ryan alla news agency Tass. Il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment ha fatto intendere che anche la compagnia giapponese starebbe lavorando ad un servizio simile al Game Pass. Sfortunatamente non sono emerse altre informazioni dall’intervento di Ryan, il quale ha esplicitamente detto che non è ancora il momento giusto per parlarne.

Alla domanda del giornalista su come ha intenzione Sony di rispondere all’Xbox Game Pass di Microsoft, Jim Ryan ha risposto nel dettaglio con quanto segue. “Ci saranno novità in arrivo, per ora però, non è il momento giusto per parlarne. Noi abbiamo PlayStation Now, che è il nostro servizio in abbonamento ed è già disponibile in diversi mercati.” Sembra quindi che qualcosa si stia muovendo anche in casa Sony per quanto riguarda i servizi in abbonamento.

Come ricorda Ryan però, al momento Sony ha già PlayStation Now; quindi non è da escludere che una possibile risposta al Game Pass di Microsoft avvenga proprio aggiornando il servizio già esistente anche su PS5. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni del presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment? Per rispondere al Game Pass vi aspettate un miglioramento di PS Now o qualcosa di completamente nuovo?