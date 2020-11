PS5: c’è chi ha ricevuto una Standard al posto di una Digital

PS5 ha ufficialmente fatto il suo debutto in varie nazioni il 12 novembre. Mentre noi utenti europei attendiamo con ansia il 19 novembre per poter finalmente mettere le mani sulla next-gen Sony, diversi utenti esteri hanno segnalato di aver ricevuto la versione con il lettore al posto della Digital Edition da loro preordinata… senza pagare i 100 dollari aggiuntivi richiesti per l’acquisto della versione che permette di sfruttare anche i titoli fisici.

La bizzarra fortuna è ancor più curiosa osservando le varie immagini degli utenti pubblicate su Twitter: infatti la console con il lettore è inserita all’interno della confezione nera, colore distintivo della scatola contenente la Digital Edition. Insomma, una fortuna per molti utenti, ma potrebbe anche rappresentare un fastidio per coloro che avevano scelto la Digital Edition per la sintonia delle forme. Però è anche vero che hanno ottenuto una console dotata di lettore a 399 dollari!

Got my PS5 Digital Edition from Somy Direct this morning, opened it up and found a disc-based console in the box!

I’m not mad at all, just thought it was crazy! Either way, here’s to a new generation!! #PS5 pic.twitter.com/rRfGsh32Yx

— Corey Cudney (@CoreyCudney) November 12, 2020