Assassin’s Creed Valhalla: PS5 e Series X alla pari!

Assassin’s Creed Valhalla, di cui vi invitiamo a leggere la nostra recensione, è approdato su PlayStation 5 nei territori previsti per il lancio del 12 novembre. Cominciano quindi a giungere sui vari social le prime comparazioni tra le due versioni next-gen del titolo, ovvero tra la console sopracitata e Xbox Series X. Quali sono le differenze tra le due versioni? E soprattutto, sono così influenti da poter decretare quale versione sia superiore all’altra? La risposta è no. Il nuovo Action/GDR di Ubisoft è alla pari sulle due piattaforme!

Il titolo su Xbox Series X offre dei frame più stabili, restando fisso a 60fps per la maggior parte del tempo. Durante le cutscene o nelle sequenze più frenetiche, subisce qualche micro-calo ma senza scendere sotto la soglia dei 59fps. Su PlayStation 5, invece, il titolo gira intorno ai 59-60fps e nelle cutscene scende raramente a 58fps. Insomma, si tratta di differenze impercettibili e che non influiranno in alcun modo sulle vostre sessioni di gioco.

Assassin's Creed Valhalla

Sul tema risoluzione, ormai sappiamo che il titolo sfrutta i 4K dinamici su entrambe le versioni per garantire, ovviamente, un frame rate stabile e per niente ballerino come dimostrano i dati percepiti dai vari utenti. Su PlayStation 5, però, il gioco non scende mai sotto la soglia dei 1620p, mentre su Xbox Series X scende anche a 1440p. Inoltre, su Series X è presente anche qualche leggero fenomeno di tearing durante le cutscene.

In conclusione, entrambe le versioni next-gen del nuovo titolo della casa francese offrono dei pro e dei contro. Sulla console di Microsoft il frame rate è più stabile nonostante leggeri tagli dei frame durante le cutscene, mentre su PlayStation 5 la risoluzione risulta più stabile con un leggerissimo e impercettibile calo di frame. Inoltre, i tempi di caricamento si eguagliano con una differenza di un secondo a favore della console Sony. Ma un secondo può fare realmente la differenza?

Su quale console avete preso o prenderete la nuova fatica di Ubisoft? Fatecelo sapere nei commenti!