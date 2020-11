PS5: Sony sta per acquistare Bluepoint? Gl indizi

Ci siamo, oggi nel resto del mondo è finalmente uscita PS5 insieme alla line up di lancio. Tra questi titoli trova spazio anche l’attesissimo remake di Demon’s Souls, sviluppato dai talentuosissimi ragazzi di Bluepoint Games. Per noi europei c’è ancora da attendere una settimana prima di mettere la mano su console e giochi, ma sul web c’è già chi comincia a rumoreggiare su una possibile nuova acquisizione da parte di Sony.

Stando ad un utente su ResetEra, Bluepoint sarebbe molto vicina dall’essere acquistata da Sony; che sarebbe rimasta molto colpita dal talento del team e dei risultati ottenuti in primi col remake di Shadow of the Colossus, e per il recente Demon’s Souls. Stando all’utente conosciuto sul web col nickname di “MarsipanRumpan”, una sua fonte che ha familiarità con il team di sviluppo gli avrebbe confidato che la software house e Sony starebbero finalizzando un’accordo per quanto riguarda l’acquisizione dello studio da parte della compagnia giapponese.

A spingere Sony a voler i ragazzi di Bluepoint nel proprio roster di team first party, sarebbe stato l’ottimo lavoro fatto proprio con il recente remake di Demon’s Souls. Anche se il titolo è uscito solamente oggi, è sotto gli occhi di tutti l’alta qualità che propone il gioco; risultato di una grande squadra che non è la prima vota che finisce sotto i riflettori riproponendo un grande classico della storia recente del videogioco.

Sempre stando all’utente di ResetEra, l’annuncio di questa acquisizione dovrebbe arrivare tra qualche mese, il 28 febbraio 2021 per la precisione. Sempre secondo questo rumor, l’accordo dovrebbe dare a Bluepoint Games la possibilità di sviluppare un nuovo gioco appartenete a una IP completamente nuova; il che sarebbe un bel compito dopo che il team si è reso grande a suon di ottimi remake. Cosa ne pensate di questo rumor? Vedreste bene i ragazzi di Bluepoint all’interno del portfolio di team interni di Sony?