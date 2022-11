La stagione videoludica autunnale ha già saputo sorprenderci e deliziarci con tutta una serie di titoli di altissima qualità, e mentre passano i giorni le uscite videoludiche di alto profilo non accennano ad arrestarsi. Manca poco più di una settimana al lancio dell’attesissimo God of War Ragnarok, e sono ancora diverse le possibilità per assicurarsi una copia del gioco. Tra queste ci sono anche dei bundle di PS5, protagonisti indiscussi di un avvenimento che ha colto di sorpresa un appassionato.

Sebbene sia ancora una bella impresa riuscire a portarsi a casa una PS5, Sony ha annunciato tutta una serie di bundle compresivi di console e giochi. Uno dei prossimi in arrivo sarà dedicato, ovviamene, a God of War Ragnarok, il quale uscirà lo stesso giorno del lancio del nuovo titolo di Santa Monica Studio. C’è una giocatrice, però, che si è trovata tra le mani proprio questo bundle non ancora ufficialmente disponibile dopo aver prenotato una PS5 in bundle con Call of Duty Modern Warfare 2.

A documentare questa stranezza è stata la stessa appassionata su Twitter, mostrandoci una foto del bundle PS5 più God of War Ragnarok. A quanto pare l’errore nasce dal PlayStation Direct, ovvero lo store ufficiale che permette di acquistare le console e tutti i prodotti PlayStation direttamente dallo stesso produttore, senza lasciare che gli appassionati debbano per forza di cose passare dai diversi rivenditori.

Idk what's going on with this but I ended up getting mine from Sony today and it's GoW Ragnorok lol pic.twitter.com/9jdlgcAKCG — Rasheeda Smith (@RasheedaASmith) October 31, 2022

Insomma, questa volta è stata la stessa Sony a rompere il day one di una delle sue esclusive più attese, anche se c’è da dire che nel bundle la copia di Ragnarok è digitale e il gioco si sbloccherà il giorno del lancio ufficiale. Per ora, però, sembra che questa utente sia stata la sola a ricevere il bundle di God of War Ragnarok al posto di quello di Call of Duty Modern Warfare 2 (lo potete acquistare su Amazon), e non sappiamo se l’errore è sato ripetuto anche per altri giocatori.