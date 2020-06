PS5: Silent Hill annuncio imminente, indizi dal creatore della serie e insider

Con l’arrivo del primo evento dedicato a PlayStation 5 atteso per questo giovedì sera, alcuni rumor apaprsi in rete qualche mese fa stanno prepotentemente tornando in auge. Tra queste voci di corridoio, una in particolare parlava del ritorno della saga di Silent Hill, ed ora grazie alle recenti dichiarazioni del noto insider DuskGolem, le probabilità di assistere al ritorno su PS5 della famosa saga survival horror di Konami sembrano nettamente più reali.

L’insider ne ha voluto parlare sul proprio profilo Twitter, dove all’interno di un recente post ha dichiarato: “Lo dirò nuovamente, senza mezzi termini. Se i rumor riguardo ad un nuovo Silent Hill, sviluppato da Japan Studio e diretto da Toyama ecc.. sono tutte dichiarazioni vere, vedremo l’annuncio il 4 giugno. A quanto pare Il gioco sarà un’esclusiva PS5 e al momento lo sviluppo si trova in uno stato giocabile.”

(1/2) I'll lay this out again bluntly:

Silent Hill if the Japan Studios, Toyama directing, etc, stuff is all true will either be revealed on the 4th or in August. It SHOULD be the 4th as the team is excited to reveal it, the game is PS5 exclusive and it's in a playable state.

