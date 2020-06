PS5: i Tripla A sono a un passo dal collasso, ne parla Shawn Layden

Shawn Layden, ex responsabile dei team interni PlayStation, non fa più parte della compagnia giapponese dallo scorso ottobre e proprio di recente è tornato a parlare di diversi aspetti dell’industria videoludica dal suo punto di vista ai microfoni della redazione di Gameindustry. Tra gli argomenti di discussione emersi dalla chiacchierata, emerge una posizione abbastanza critica da parte di Layden verso la produzione dei grandi titoli Tripla A, che essi siano dedicati alla attuale generazione di console o che riguardino il futuro con PS5 e Xbox Series X.

Secondo Shawn Layden, il costo delle suddette produzioni è eccessivamente elevato non solo nei termini prettamente monetari, ma anche in termini di tempistiche di sviluppo. Durante l’intervista è stato fortemente sottolineato come al giorno d’oggi, per poter sviluppare un videogioco tripla A, siano necessari dagli 80 ai 150 milioni di dollari, con tempistiche di lavoro che richiedono al personale dei team di sviluppo almeno 5 anni di sforzi.

“La problematica che c’è da affrontare in questo modello di sviluppo è che semplicemente non è più sostenibile. Lo sviluppo dei videogiochi tripla A non diventerà meno costoso di quello che è stato per i giochi dell’attuale generazione di console. Una risoluzione in 4K, l’HDR e la creazione di mondi di gioco non sono per niente economici”. Con queste parole Shawn Layden ha voluto sottolineare il suo pensiero sul modello di sviluppa tripla A, aggiungendo infine che, secondo lui, un modo per arginare al problema sarebbe quello di tornare a sviluppare produzioni dalla longevità di 12, massimo 15 ore di gioco.

Questo ovviamente è il pensiero di Layden, non sappiamo al momento se Sony e Microsoft vorranno continuare con il modello attuale di tripla A ma di certo appena vedremo uscire le grandi produzioni su PS5 e Xbox Series X potremmo farci un’idea molto più definita sul futuro che avranno i tripla A. Cosa ne pensate delle parole di Shawn Laden su questa tipologia di produzioni videoludiche?