Psychonauts 2 è stato rimandato, non uscirà più nel 2019

Psychonauts 2 è stato rimandato: gli sviluppatori non saranno in grado di completare lo sviluppo entro il 2019. Ecco i dettagli.

Double Fine ha annunciato che Psychonauts 2 non sarà rilasciato nel 2019. La pubblicazione del gioco è stata rimandata a una data da definirsi nel corso del 2020. Viene sottolineato che il gioco rimane comunque multipiattaforma, come era già stato detto, pur essendo Double Fine diventata parte di Xbox Game Studios di Microsoft.

Vediamo la dichiarazione ufficiale degli sviluppatori di Psychonauts 2: “Non ci saranno troppi cambiamenti per voi, almeno per un po’ di tempo… con una eccezione: il nostro nuovo obbiettivo per la release è il prossimo anno. Sappiamo che non è mai piacevole dover attendere più a lungo, ma sappiamo anche che siete un gruppo incredibile e di grande supporto che, al nostro pari, desidera che il gioco sia nella sua forma migliore. Quindi speriamo che ci capirete!”

Psychonauts 2 punta a valorizzare l’eredità del primo capitolo. Raz, il protagonista, sfrutterà le proprie abilità PSI da agente segreto (insieme ad altre che apprenderà nel nuovo gioco) per risolvere misteri. Il gioco proporrà un nuovo hub all’interno del quartier generale Psychonauts. I giocatori avranno accesso a dei mondi mentali, in quanto Raz è in grado di indagare nelle menti di tanti nuovi personaggi che hanno bisogno del suo aiuto per combattere i propri demoni interiori.

Diteci, vi dispiace che Psychonauts 2 sia stato rimandato? Siete d’accordo con gli sviluppatori: meglio attendere un po’ di più ma avere tra le mani un titolo di qualità superiore?