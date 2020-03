Proprio in data odierna, PUBG festeggia il suo terzo compleanno e anno di vita sin dal rilascio della beta nel 2017. Dalla sua uscita fino ai tempi odierni,, come abbiamo potuto notare, ci sono stati numerosi altri titoli che hanno cavalcato l’ondata di moda del genere battle royale, inasprendo così la competizione tra un titolo e l’altro, sebbene PUBG sia rimasto sempre solido al suo posto, con nuovi aggiornamenti, rework e nuovi contenuti nei suoi quattro anni complessivi di vita. In un post sul blog ufficiale del gioco, gli sviluppatori hanno ringraziato tutti i giocatori della community, e hanno commemorato il lavoro svolto durante lo scorso anno, offrendo ai giocatori qualche idea su quello che sarà il futuro del titolo e i vari aggiornamenti che ne conseguiranno.

Prima di tutto, gli sviluppatori di PUBG hanno discusso del rework alla mappa Vikendi, ambientata su un’isola completamente innevata, che all’inizio di quest’anno è stata tolta dalla playlist delle mappe giocabili per ricevere alcune innovazioni. La nuova versione della mappa presenta ora dei treni (similmente a quanto già visto con la terza stagione di Apex Legends), testata prima in una cerchia ristretta e selezionata di giocatori, per poi essere rilasciata di nuovo a breve.

Sebbene non abbiano descritto in dettaglio alcuni dei nuovi aggiornamenti pianificati, gli sviluppatori hanno detto che il 2020 sarà un anno ricco di novità e aggiornamenti interessanti, che porterà nuove mappe, nuovi rework alle mappe già esistenti, nuove armi, meccaniche di gioco, e nuove modalità simili alla già presente Deathmatch Arcade, oltre alla risoluzione di bug riportati dalla community e al miglioramento della qualità della vita del gioco, dopo che il titolo ha subito pesanti critiche dalla playerbase e da numerosi streamer a causa di alcuni problemi presenti, a tal punto da fargli abbandonare il titolo.

I giocatori di PUBG potranno riscattare da oggi e per un periodo di tempo limitato una cassa di rifornimenti dedicata al terzo anniversario del gioco, che conterrà una skin per l’M416, una felpa e un paracadute disegnato nel Community Skin Design Contest. I giocatori da PC riceveranno per primi la cassa, a partire da oggi fino al 23 aprile, che sarà riscattabile dallo store in-game, mentre i giocatori da console si aggiudicheranno automaticamente il pack effettuando il login nel gioco a partire dal 26 marzo fino al 25 aprile.