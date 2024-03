PUBG passa all'Unreal Engine 5 con tantissime novità

Krafton, la software house dietro il fenomeno dei giochi battle royale, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), ha annunciato piani ambiziosi per portare il gioco ad un nuovo livello tecnologico. L'obiettivo è quello di migrare PUBG dall'Unreal Engine 4 all'Unreal Engine 5, aprendo così le porte a una serie di miglioramenti grafici e di gameplay che potrebbero cambiare completamente l'esperienza di gioco.

Secondo Taehyun Kim, direttore di PUBG, questo spostamento tecnologico consentirà ai giocatori di vivere un'esperienza di gioco completamente nuova. Uno dei vantaggi più significativi sarà la possibilità di interagire con l'ambiente di gioco in modi mai visti prima. I giocatori potranno distruggere parti degli scenari, scavare buche, utilizzare esplosivi e creare nuove coperture, aggiungendo un livello di tattica e strategia mai visto prima nel mondo di PUBG.

Questa migrazione tecnologica non si limiterà solo agli aspetti visivi del gioco. Si prevede che porterà anche a cambiamenti importantissimi nel gameplay e nell'organizzazione dei contenuti. Krafton mira a offrire una maggiore varietà di esperienze di gioco, introducendo nuove modalità e consentendo una maggiore personalizzazione della meccanica di gioco standard. Questo potrebbe significare l'introduzione di modalità alternative al tradizionale battle royale, dando ai giocatori l'opportunità di esplorare nuove sfide e modalità di gioco.

Inoltre, Krafton sta lavorando per migliorare il supporto ai clan all'interno di PUBG, offrendo più contenuti e opzioni per i giocatori che desiderano giocare insieme come squadra.

Questi cambiamenti non solo promettono di portare PUBG ad un nuovo livello di eccellenza tecnologica, ma potrebbero anche aprire la strada a nuove opportunità per la serie nel suo complesso. È evidente che l'azienda stia lavorando duramente per mantenere vivo l'interesse dei giocatori e fornire loro esperienze di gioco sempre più fresche.

Considerando tutto questo, crediamo sia ben meritato il supporto dei giocatori al titolo, che conta circa 600 mila utenti connessi giornalieri contemporanei, un numero davvero altissimo per un prodotto che comincia avere diversi anni sulle spalle.

Insomma, possiamo certamente chiarire che gli appassionati di PUBG possono attendersi grandi cose mentre il gioco evolve e si adatta alle nuove tecnologie e alle esigenze dei giocatori moderni.