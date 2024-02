Quersus Icos, finalmente una sedia da gaming elegante | Test & Recensione

Le sedie da gaming non hanno più il successo del passato e i design ereditati dagli sport motoristici stanno lasciando spazio a design più sobri, che si adattano tanto a postazioni da gaming quanto a uffici. Quersus è tra i brand che hanno abbracciato questo nuovo approccio, creando sedie che possono strizzare l’occhio a differenti utenti con le necessità più disparate. Abbiamo provato la Quersus Icos, una sedia tutt’altro che economica, venduta a 699 euro. Per questa cifra ci aspettiamo un prodotto di alta qualità, sia nella struttura ma soprattutto nel rivestimento, e ovviamente una cura dell’ergonomia.

La sedia viene spedita disassemblata, con tutte le componenti adeguatamente imballate e protette. Le istruzioni di montaggio sono chiare e stampate su un cartoncino enorme, non differentemente da quanto avviene con altri prodotti, come quelli di SecretLab. Tuttavia dovrete assemblare ogni singolo pezzo, mentre altre sedie arrivano semi-assemblate, con ad esempio lo schienale già connesso alla seduta e in alcuni casi addirittura già i poggiabraccia collegati. Non possiamo considerarlo un vero difetto, ma se è la comodità che cercate, altri modelli fanno meglio sotto questo punto di vista.

Ad assemblaggio ultimato, l’impatto visivo della sedia trasmette qualità, niente a che vedere con “sedie da gaming” economiche tutte in plastica. La Quersus offre varie regolazioni. Due manopole nella parte inferiore permettono di regolare la tensione dell’inclinazione, cioè quanto la seduta (e lo schienale) dovrà inclinarsi quando sposteremo il nostro peso nella parte posteriore, bloccare del tutto l’inclinazione, ma è anche possibile sfruttare quella che Quersus chiama Maximus Synchro, una modalità che fa muovere la seduta quando ci si inclina per mantenere la schiena il più a contatto possibile con lo schienale. Che vi interessi o meno questa possibilità, è ovviamente possibile ovviamente inclinare lo schienale e anche far scorrere la seduta per trovare il giusto compromesso in base alle proprie esigenza. Potrete chiaramente alzarla e abbassarla e anche regolare la profondità, altezza e inclinazione orizzontale dei poggiabraccia.

Diversamente da molti altri modelli che tendono a offrire molta imbottitura, sia sullo schienale che sulla seduta, Quersus va nella direzione opposta, puntando su una schiuma molto densa che si traduce in una solidità maggiore. Questo è probabilmente il punto principale su cui basare la propria preferenza d’acquisto, poiché se vi piace affondare il sedere su un cuscino morbido, con la Quersus Icos avrete l’esperienza totalmente opposta. Se vi piace una seduta più dura, o tenete maggiormente a mantenere una postura migliore, probabilmente sarete soddisfatti dell’esperienza offerta da questa sedia. Non è tuttavia semplice trasferire questa informazione, poiché la sensazione che si prova è molto personale. Non stiamo dicendo che è come sedersi su uno sgabello di legno, ma di certo non è come mettersi in poltrona o sul divano. Insomma, a conti fatti crediamo che la scelta di Quersus possa piacere a molti, evitatela solo se siete abituati a stare seduti su sedie molto morbide o se vi piace infilare un cuscino tra la sedia e le natiche.

Promosso il tessuto, che nel nostro caso è la versione in velluto idrorepellente, che piacerà nemmeno al vostro gatto poiché se cercherà di infilare le unghie, non ci riuscirà. La sensazione al tatto è praticamente quella del velluto, un altro dettaglio che comunicherà in maniera chiara che non siamo davanti a una sedia economica. Se non vi piace la sensazione, è possibile scegliere altre coperture. Il poggiatesta è comodo, regolabile, e anch’esso ricoperto dello stesso tessuto.

Verdetto

La Quersus Icos è promossa, quasi a pieni voti. Il design ci piace, è moderno ma anche elegante, la rende adatta tanto a un classico ufficio tanto a una postazione da gaming. A fare molto la differenza sarà il colore che sceglierete: nel nostro caso il “brown dog” gli dona un look professionale, mentre se la sceglierete gialla, rosa o blu, ovviamente l’impatto sull’ambiente sarà certamente più giocoso e giovanile. Il materiale vellutato della copertura è piacevole al tatto e certamente più prezioso rispetto alla finta pelle di molte altre sedie in commercio.

Ci piace il sistema di sincronizzazione di spostamento tra seduta e schienale, un altro elemento differenziante, e offre una serie completa di altre regolazioni. Vogliamo promuovere anche la scelta della schiuma dell’imbottitura più densa, ergonomicamente migliore.

Tra i punti negativi invece segnaliamo il fatto che arriva completamente disassemblata, e quindi richiederà più tempo per essere assemblata, e la mancanza di qualche cura in più nel poggiatesta e poggiabraccia. Se, ad esempio, anche i poggiabraccia fossero stati un po’ imbottiti e ricoperti dello stesso materiale, o se il poggiatesta fosse stato regolabile in profondità, il prezzo di 699 euro sarebbe stato maggiormente giustificato.