Migliori sedie gaming sotto i 100€ (novembre 2023)

Le sedie da gaming sono oramai diventate un prodotto importantissimo per moltissimi giocatori, garantendo, infatti, una comodità sempre più imprescindibile per tutti coloro che passano diverse ore immersi nelle sessioni di gioco. Una sedia da gaming, grazie alla grande cura che solitamente viene riposta nella sua realizzazione e nell’ergonomia, è inoltre un alleato perfetto anche per diverse altre mansioni che prevedono di rimanere seduti per un lungo periodo di tempo, come ad esempio il lavoro d’ufficio o, più semplicemente, lo studio.

Nell'aggiornamento datato novembre 2023 abbiamo aggiunto la sedia biggzia alla lista, un italiano che si distingue per un'ottima qualità-prezzo. Abbiamo poi aggiornato i link di tutti gli altri articoli, in modo da offrirvi sempre gli store con i prezzi più convenienti.

Molto spesso uno dei più grandi scogli quando ci si ritrova a sceglierne una è quello relativo al costo, con tanti prodotti che talvolta sono proposti sul mercato a prezzi decisamente considerevoli. Fortunatamente sono al giorno d’oggi acquistabili anche delle sedie da gaming dal prezzo più abbordabile e proprio in questo articolo abbiamo deciso di raccogliere le migliori a meno di 100 euro. Non pensiate che un prezzo così basso sia per forza sinonimo di scarsa qualità o prodotti scadenti: l'offerta è infatti anche in questo range di prezzo decisamente varia e in grado di fare la gioia di numerosi acquirenti. Certo, non aspettatevi gadget futuristici o materiali ricercati, ma anche con meno di 100 euro è possibile portarsi a casa una signora sedia da gaming, perfetta alleata di numerose sessioni di gioco e non solo.

Se siete, invece, alla ricerca di un prodotto un po’ più curato e avete un budget leggermente maggiore potete trovare qui il nostro articolo dedicato alle migliori sedie da gaming sotto i 200 euro ad oggi sul mercato e quello dedicato alle migliori sedie da gaming in assoluto acquistabili ora come ora. Detto ciò: buona lettura!

Come scegliere le migliori sedie da gaming sotto i 100 euro

Trovare la sedia da gaming perfetta per le proprie esigenze non è sempre facile, soprattutto quando il proprio budget non è troppo sostanzioso. Le cose da tenere in considerazione e da valutare attentamente sono difatti parecchie ed è un attimo trovarsi a spendere per un prodotto non troppo valido, che non riesce a soddisfare quelli che sono i propri bisogni. Vediamo quindi insieme quelle che sono le caratteristiche da non sottovalutare nella scelta della migliore sedia da gaming sotto i 100 euro. Se volete un'analisi più nel dettaglio, vi consigliamo invece di leggere il nostro articolo dedicato a come scegliere una sedia da gaming.

Quanto costa una sedia da gaming?

Abbiamo scelto di concentrarci in questa lista sulle migliori sedie da gaming sotto i 100 euro per diversi motivi. Si tratta infatti di una soglia di prezzo, che oltre a essere particolarmente significativa visto che segna lo sbarco sui numeri a tre cifre, riesce a garantire prodotti di una buona qualità. Scendere troppo sotto tale cifra, infatti, potrebbe significare accontentarsi di sedie da gaming non esattamente convincenti, capaci di rompersi dopo pochi mesi di utilizzo o di garantire un'ergonomia scadente. Insomma, per una buona sedia da gaming, sarebbe consigliato comunque spendere vicino ai 100 euro anche se il vostro budget è limitato, ovviamente con la giusta attenzione. Chiaramente, come per ogni genere di prodotto, se deciderete di spendere di più avrete una sedia migliore, magari dotata di luci RGB o di cuscinetto per supportare la zona lombare, o rivestita con materiali differenti dall'ecopelle presente negli articoli che vi abbiamo consigliato in questa guida. In ogni caso, le sedie che vi abbiamo proposto rappresentano comunque una buona soluzione che vi consentirà di stare seduti alla scrivania tutto il giorno senza dover soffrire di mal di schiena e al contempo donando un aspetto piacevole al vostro set-up; starà poi a voi decidere se effettuare un upgrade in futuro o meno, acquistando un prodotto con un prezzo maggiore.

Materiale

Il primo aspetto da tenere in considerazione al momento dell'acquisto di una sedia da gaming è sicuramente quello relativo ai materiali che, nella maggior parte dei casi, si suddividono in pelle, pelle PU o simil pelle e tessuto. Le sedie da gaming in simil pelle sono sicuramente più facili da pulire ma, d'altro canto, offrono una minore traspirazione rispetto le controparti in tessuto e, di conseguenza, fanno sudare molto più facilmente soprattutto d'estate. La pelle PU, inoltre, oltre che essere drasticamente più economica, è una pelle sintetica fatta in poliuretano e in quanto tale molto meno pregiata della pelle tradizionale. Di quest'ultima distinzione non dovrete comunque preoccuparvi troppo: i prodotti in pelle vera sono come immaginerete davvero costosi e, ahimé, di conseguenza impossibili da trovare sotto una certa soglia di prezzo.

Regolazioni

Nonostante praticamente tutte le sedie da gaming di buon livello dispongano di tali caratteristiche è poi comunque necessario controllare se esse permettano di cambiare altezza e inclinare il sedile: due feature comodissime che non dovrebbero mancare, neanche in una sedia da gaming sotto i 100 euro di prezzo. Per quanto riguarda i poggia gomiti, se presenti, essi dovrebbero quantomeno essere settabili in altezza e, se lo necessitiamo, anche nelle altre dimensioni.

Supporti

Sebbene non siano amati da tutti, è sempre buona cosa assicurarsi della presenza nella sedia da gaming dei supporti per la postura. Stiamo parlando in particolare di quello per la schiena, da posizionarsi sulla zona lombare e che alleggerisce il carico sulla colonna vertebrale, e di quello per la testa. Due accessori che non devono assolutamente mancare in una sedia da gaming che si rispetti e che sono in grado di prevenire ed evitare tanti piccoli dolorini.

Un poggiatesta aiuta a ridurre il carico sulla cervicale e a far riposare il collo. Ne esistono di diverse tipologie e forme, dal semplice cuscino a quello più performante a ferro di cavallo con l’alcova per il collo. Se avete già una sedia non preoccupatevi perché potete acquistarlo anche a parte, che essere comodamente inseriti su qualsiasi sedia.

Design

Non si tratta certamente di una caratteristica di primo rilievo come le precedenti, ma perché accontentarsi di un design che non vi aggrada al 100%? Eleganti, vistose, sobrie e tamarre: il bello di questi prodotti è che sono pensati per accontentare ogni tipo di palato. Qualsiasi sia il vostro stile prediletto, insomma, non sarà difficile accontentarvi, anche restando sotto i 100 euro di prezzo.