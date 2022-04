Dopo anni di stop a causa della pandemia da COVID-19, il mondo prova a ripartire con lui anche Ubisoft. Il publisher e sviluppatore franco canadese ha infatti annunciato il ritorno dal vivo di una delle tappe del Six Major statunitense, circuito eSport dedicato a Rainbow Six Siege. L’evento con protagonista lo shooter tattico si terrà infatti in presenza a Charlotte, negli Stati Uniti.

L’annuncio è arrivato direttamente da Ubisoft, con un comunicato pubblicato sui social network, che rimandava al sito ufficiale di Rainbow Six Siege, dove venivano spiegate le modalità di partecipazione e l’organizzazione del torneo. L’evento si terrà dal 16 al 22 maggio e le uniche fasi non aperte al pubblico saranno quelle dei Group Stage. “Nel corso degli ultimi mesi abbiamo valutato con attenzione l’evoluzione della pandemia e ora siamo emozionati di annunciare che il Six Charlotte Major sarà aperto al pubblico per i Playoff e il Grand Final”, le dichiarazioni del publisher e sviluppatore.

Si tratta sicuramente di un’ottima notizia per Ubisoft, così come per i fan. A causa della pandemia da COVID-19, infatti, tutti gli eventi di Rainbow Six Siege sono stati organizzati senza pubblico. L’ultima volta che i fan hanno potuto vedere in azione i team e celebrare con loro i successi del circuito eSport è datata 2019, quando si tenne l’ultimo torneo a Raleigh, in North Carolina. “Dopo 2 anni di eventi senza pubblico, abbiamo aspettato tantissimo prima di vedere i fan coinvolti nei nostri eventi e siamo davvero emozionati di darvi il benvenuto”, si legge nel sito web ufficiale di Ubisoft.

Se Rainbow Six Siege tornerà ad essere protagonista, non lo sarà invece la QuakeCon 2022: Bethesda ha infatti annunciato che la kermesse non si terrà dal vivo, esattamente come accaduto negli ultimi anni di pandemia. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.