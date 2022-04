Nel mentre che il mondo cerca di tornare alla normalità, la pandemia da COVID-19 ha messo a rischio un altro evento molto importante, ovvero la QuakeCon 2022. La convention, nata inizialmente come un’occasione per celebrare Quake e successivamente ingranditasi ad una celebrazione, anche con annunci inediti dei giochi di casa Bethesda e Zenimax (come ad esempio uno dei primi trailer del reboot di Prey) non si terrà infatti dal vivo, ma si limiterà ad essere nuovamente un evento digitale.

A comunicare la decisione ci ha pensato la stessa Bethesda, con una nota spedita pubblicata sui social network dell’account ufficiale della kermesse. “Esattamente come voi, siamo delusi che non potremmo tenere la convention a Dallas anche quest’anno. Un evento così grande richiede mesi di programmazione e in questo dobbiamo prendere delle decisione mentre è ancora tutto molto incerto”, si legge nel post. I motivi della cancellazione sono dunque fattori esterni, come la nuova ondata della pandemia, oltre che il clima politico che sta circondando il mondo negli ultimi due mesi.

Nonostante il rinvio dell’edizione fisica, il team sta già lavorando per rendere indimenticabile la QuakeCon 2022, che si terrà dal 18 al 20 agosto 2022. “La nostra squadra sta lavorando duramente per riuscire un programma adeguato, con incontri virtuali, giveaway, possibilità di donare in beneficenza, la versione virtuale del BYOC e molti altro che sveleremo a giugno”, continua il post pubblicato nella giornata odierna.

This year's QuakeCon will once again be a digital-only event, August 18-20, 2022. pic.twitter.com/UxJTuZDTYJ — QuakeCon (@QuakeCon) April 13, 2022

La QuakeCon 2022 è solamente l’ultimo, grande evento che è stato impattato dalla pandemia. L’E3 2022 è stato direttamente cancellato, mentre per ora la Gamescom 2022 avrà un mix di eventi dal vivo e in digitale. La situazione è però purtroppo in divenire e non è escluso che nel corso dei prossimi mesi altri eventi saranno mesi a dura prova dalle decisioni dei vari governi del mondo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura dal mondo dei videogiochi.