Rainbow Six Siege: Golden Gun è la prima modalità della playlist Arcade

Rainbow Six Siege continua ad espandere i propri contenuti anche con modalità più caciarone e meno ragionate. Grazie al continuo supporto da parte di Ubisoft, la community dell’FPS multiplayer continua a crescere anche dopo diversi anni da quando il titolo fece capolino per la prima volta sul mercato. Con l’aggiunta della playlist Arcade, Siege inizierà a proporre diverse modalità di gioco più frenetiche ed immediate, a cominciare da Golden Gun.

Questa prima modalità Arcade chiamata, è un chiaro tributo all’omonima modalità presente nel grande classico 007 GoldenEye per Nintendo 64. Ogni giocatore sarà munito di una pistola Deagle dorata che uccide gli avversari in un sol colpo, il malus è che tale arma dovrà essere ricaricata dopo ogni singolo colpo sparato. Questa modalità sarà a tempo limitato e rimarrà online fino al prossimo 23 marzo.

Ubisoft ha apportato alcune modifiche alle animazioni per questa modalità, per esempio: l’animazione di ricarica dell’arma durerà qualche secondo in più a causa dell’animazione unica che è stata aggiunta esclusivamente per Golden Gun. Mentre le pistole dorate riusciranno a distruggere in un solo colpo anche le barricate sulle finestre, le porte i vari portelloni disseminati per le mappe di gioco.

Insieme a questo nuova aggiunta, recentemente Ubisoft ha dichiarato che a causa dell’epidemia globale di Coronavirus, alcune piccole patch per il gioco subiranno un leggero ritardo, ma non per questo il supporto al titolo multiplayer verrà a meno anche in questo periodo. Cosa ne pensate della modalità Golden Gun? Vi piace l’idea che anche Rainbow Six Siege abbia delle modalità più improntate sullo stile di gioco arcade?