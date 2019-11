Red Dead Redemption 2: disponibile il preload su PC

A partire dalla giornata di oggi è disponibile il preload della versione PC di Red Dead Redemption 2, in uscita il 5 novembre.

Dopo mesi e mesi di insistenti rumor, finalmente nelle scorse settimane la compagnia di sviluppo Rockstar Games ha annunciato l’attesissimo arrivo della versione per PC di Red Dead Redemption 2, che sarà disponibile a partire dal prossimo 5 novembre.

Ci eravamo infatti lasciati giusto qualche giorno fa con il trailer pubblicato in occasione dell’annuncio della versione PC, e proprio nel corso di queste ore è stato annunciato, da parte della compagnia, che è disponibile il preload del gioco in versione digital delivery, sul Rockstar Games Launcher. Prenotando il gioco attraverso il Launcher di Rockstar Games, sarà possibile tra le altre cose ricevere gratuitamente il download di un gioco in omaggio.

Il peso del titolo non è di certo indifferente: parliamo infatti di ben 109.47 GB da liberare sul proprio disco fisso per poter immergersi all’interno dell’affascinante città di Blackwater. Ricordiamo, invece, che le versioni console per PlayStation 4 e Xbox One sono ormai disponibili da un anno, e già da qualche mese Rockstar Games ha introdotto Red Dead Online, la componente multiplayer del gioco, che riceve aggiornamenti pressochè costanti dagli sviluppatori.

Solo pochi giorni fa abbiamo assistito infatti al rilascio dell’evento Notte senza Fine, a tema Halloween, che tra le altre cose introduceva Oro triplicato e RDO$ doppi. Vi ricordiamo che l’evento Notte senza Fine sarà disponibile ai giocatori fino al prossimo 3 novembre.