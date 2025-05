Red Dead Redemption 2 è in arrivo su Switch 2, PS5 e Series X

Come ampiamente pronosticabile, con l'avvento della nuova console di Nintendo, che come hardware dovrebbe trovarsi a metà strada fra una PS4 e una Xbox Serie S, tutte le software house che, per mere ragioni di potenza, non sono riuscite a traslare i loro titoli di maggior successo per la precedente console, ora sfrutteranno la nuova arrivata per proporre le loro opere a un nuovo pubblico.

Per questo motivo il secondo capitolo dell'epopea western di Rockstar Games potrebbe presto portare le sue praterie, e i suoi personaggi tormentati, sulla prossima console di Nintendo. Secondo fonti vicine a Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 sarebbe infatti in procinto di debuttare su Nintendo Switch 2, potenzialmente già entro la fine dell'anno. La notizia, inizialmente riportata da Gamereactor e successivamente corroborata dalla pubblicazione spagnola Nintendúo attraverso fonti indipendenti, aggiunge un tassello significativo all'offerta di titoli di terze parti per la futura console della casa di Kyoto.

Le indiscrezioni non si limitano al porting per Nintendo, ma suggeriscono anche che Rockstar stia lavorando a un sostanziale aggiornamento tecnico della sua avventura western per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Questo upgrade punterebbe a sfruttare appieno le capacità delle console di attuale generazione, migliorando significativamente grafica e prestazioni di un titolo che, nonostante gli anni, continua a rappresentare un benchmark tecnico per l'industria.

L'arrivo di Red Dead Redemption 2 su Switch 2 si inserirebbe in una strategia più ampia di Take-Two Interactive, publisher che controlla Rockstar Games. La compagnia ha già confermato che altri suoi titoli di punta (Borderlands 4, Civilization 7, NBA 2K e WWE 2K) approderanno sulla nuova console Nintendo. L'aggiunta del capolavoro western porterebbe a cinque il numero di produzioni tripla A che Take-Two destinerebbe alla piattaforma.

In una recente intervista a The Game Business, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha commentato questa strategia affermando: "Resta da vedere come questi giochi si comporteranno sulla piattaforma, ma sono un grande sostenitore". Zelnick ha poi aggiunto una considerazione significativa sul cambio di approccio di Nintendo: "Storicamente, Nintendo ha fatto un lavoro migliore e ha offerto maggior supporto ai titoli first-party, mostrandoci un cambio radicale di mentalità rispetto al passato."

Il CEO di Take-Two ha voluto sottolineare come la sua azienda abbia "votato con i piedi", accettando la richiesta di Nintendo di supportare attivamente la nuova piattaforma. "Nintendo ci ha chiesto di essere collaborativi, e crediamo di esserlo. Ora vedremo cosa succederà", ha concluso Zelnick, lasciando intendere un cauto ottimismo riguardo questa partnership.

Per i giocatori, l'arrivo di Red Dead Redemption 2 su Switch 2 rappresenterebbe non solo l'opportunità di vivere o rivivere una delle esperienze narrative più apprezzate degli ultimi anni, ma anche un test significativo per le funzionalità sociali della nuova console. La funzione GameChat di Nintendo potrebbe infatti trovarsi a gestire gruppi di appassionati intenti a comunicare fra loro se anche la modalità online di Red Dead Redemption arriverà sulla nuova console.