Red Dead Redemption 2: l’editore del titolo Rockstar registra il marchio “31st Union”

Take-Two Interactive, il publisher di Red Dead Redemption 2 registra il marchio 31st Union senza rilasciare ancora nessun tipo di dettaglio.

Take-Two Interactive, l’editore di giochi come Red Dead Redemption 2, The Outer Worlds e Civilization 6, ha recentemente depositato un nuovo marchio che potrebbe suggerirci il nome di un progetto futuro. Nello specifico la società avrebbe registrato il marchio “31st Union” per una proprietà relativa a giochi per computer e prodotti associati.

Il marchio è stato depositato lo scorso 2 ottobre ma per il momento non ci fornisce particolari spunti su cosa potrebbe essere esattamente questa Trentunesima Unione. Come tutti i marchi registrati, bisogna tenere ben presente che ciò non significa necessariamente che il progetto verrà mai realizzato, ma fino a quando non avremo un annuncio ufficiale possiamo stare solamente a speculare a riguardo.

Al momento Take-Two Interactive gestisce le etichette di Private Division, Rockstar Games e 2K. Private Division nello specifico è l’editore di The Outer Worlds, l’ultima opera sviluppata da Obsidian Entertainment. In una recente riunione con gli azionisti, Take-Two ha dichiarato che The Outer Worlds ha superato le aspettative sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista critico.

Uno degli ultimi grandi successi di questa compagnia è proprio Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games, uno dei titoli più apprezzati del 2018 che è arrivato da qualche giorno anche su PC tramite Epic Games Store e Rockstar Launcher. Al momento c’è poco da speculare sul marchio registrato da Take-Two, ma aspettiamo con grande interesse nuovi annunci da parte della compagnia. Cosa pensate che possa essere 31st Union? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.