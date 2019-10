Red Dead Redemption 2 su PC: requisiti minimi e consigliati svelati

Red Dead Redemption 2 sarà disponibile su PC a partire dal 5 novembre 2019: ecco i dettagli sui requisiti minimi e consigliati.

Come promesso, Rockstar Games ha svelato al mondo i requisiti minimi e consigliati di Red Dead Redemption 2 in versione PC. Il gioco sarà disponibile su Epic Games Store e Rockstar Games Launcher (tra i vari) a partire dal 5 novembre 2019. Inoltre, l’avventura western sarà disponibile anche su Google Stadia.

Vediamo però subito quali sono i requisiti minimi:

OS: Windows 7 – Service Pack 1(6.1.7601)

Processore: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

Memoria: 8GB

Scheda Grafica: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

HDD: 150GB

Per quanto riguarda, invece, i requisiti consigliati:

OS: Windows 10 – April 2018 (v1803)

Processore: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

Memoria: 12GB

Scheda Grafica: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

HDD: 150GB

Ad essere notevole è sopratutto lo spazio necessario per installare il gioco: 150 GB. Purtroppo non è stato indicato il frame rate e la risoluzione che sarà possibile raggiungere con i requisiti. Non è nemmeno stato detto se Red Dead Redemption 2 supporterà qualche tipo di tecnologia ray tracing. Diteci, voi cosa ne pensate di questa specifiche? La vostra macchina da gioco riuscirà a eseguire il titolo di Rokstar alla massima qualità?