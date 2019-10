Red Dead Redemption 2: ecco perché arriverà in ritardo su Steam

Un noto analista ha svelato il probabile motivo per il quale Red Dead Redemption 2 arriverà con un notevole ritardo su Steam.

La notizia più importante della scorsa settimana proveniente dal panorama videoludico è sicuramente quella riguardante Red Dead Redemption 2 che, dopo un anno di attesa, si appresta finalmente a sbarcare anche su PC per la gioia di moltissimi giocatori. La data di lancio dell’opera di Rockstar non è però la stessa per ogni store presente su tale piattaforma e, chi vorrà avere il titolo su Steam, sarà costretto ad aspettare un ulteriore mese rispetto ai colleghi sull’Epic Games Store e sul Rockstar Launcher.

Il noto analista Daniel Ahmad ha quindi deciso di investigare sulla situazione scovando, tra le altre cose, delle informazioni decisamente interessanti, che spiegherebbero non solo il comportamento di Rockstar ma anche quello di tante altre software house.

Secondo quanto scovato da Ahmad, infatti, Steam lascerebbe agli sviluppatori solamente il 70% dei ricavi, a fronte dell’88% dell’Epic Games Store e del 95% del Rockstar Launcher, che però ricordiamo essere appunto collegato direttamente al celebre publisher dietro Red Dead Redemption 2.

In tale grande disparità è quindi da ricercare la motivazione dietro lo sbarco posticipato dell’opera, che arriverà su Steam solamente a dicembre mentre sugli altri store sarà disponibile fin dal prossimo 9 novembre.

