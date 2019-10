Dopo l'annuncio di rilascio su PC di Red Dead Redemption 2 un'altra notizia ha fatto capolino. Red Dead Redemption 2 arriverà su Steam più tardi.

Abbiamo scritto pochi minuti fa del fantastico annuncio a sorpresa di Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 approderà sui PC dal 5 novembre di quest’anno. Quello che non è stato detto però, è che il gioco uscirà con leggero ritardo sulla piattaforma Steam. Su quest’ultima infatti, è stato previsto il rilascio a Dicembre.

Rilasciato su PlayStation 4 e Xbox One il 26 ottobre 2018 e diventando uno dei giochi più venduti di Rockstar, Red Dead Redemption 2 è il prequel di Red Dead Redemption e ci mette nei panni di Artur Morgan. La modalità online è in continuo aggiornamento e di certo, l’obbiettivo è ricalcare il successo di GTA Online.

I pre-ordini della versione PC di Rockstar Games apriranno mercoledì 9 ottobre prossimo tramite il Rockstar Games Launcher, il nuovo software di cui vi abbiamo parlato di recente. Tra l’altro Rockstar approfitta per annunciare che l’8 ottobre sarà l’ultimo giorno utile per poter riscattare GTA San Andreas gratuitamente. Rockstar segnala che il gioco sarà pre-ordinabile anche tramite Epic Games Store, Humble Store e negozi virtuali quali GameStop a partire dal 23 ottobre prossimo. In regalo per ogni pre-ordine ci saranno 25 lingotti d’oro da utilizzare in Red Dead Online. Per quanto riguarda invece Steam, come detto poco sopra, bisognerà attendere Dicembre.

Ovviamente, a chi ordinerà il gioco sullo store ufficiale di Rockstar, sono previsti dei vantaggi. Insieme al gioco si riceveranno in regalo due titolo a scelta tra:

GTA 3

GTA Vice City

GTA San Andreas

Bully: Scholarship Edition

L.A. Noire: The Complete Edition

Max Payne 3: The Complete Edition

Oltre ai titoli in regalo, saranno inclusi anche: un kit, un cavallo da guerra, una mappa del tesoro, soldi extra per la modalità storia e 50 lingotti d’oro per la modalità Red Dead Online.

Siete pronti a catapultarvi nel mondo di Red Dead Redemption 2 su PC?