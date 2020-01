Resident Evil 2 Remake: una mod permette di giocare nei panni di Ciri

Da quando è uscito Resident Evil 2 Remake circa un anno fa, la community del gioco su PC si è sbizzarrita nel rimpiazzare i modelli di Leon S. Kennedy e Claire Redfield con i più disparati personaggi provenienti da altri videogiochi o direttamente dalla cultura pop tramite delle mod. Se non siete ancora soddisfatti nel giocare al remake del secondo capitolo con: Barry Burton, con Ellie di The Last of Us o con 2B di NieR Automata, da oggi avrete una nuova aggiunta, Ciri di the Witcher 3.

Questa mod è stata creata e condivisa dall’utente Wiwilz tramite il sito Nexusmod, e andrà a sostituisce il modello di Claire con la striga preferita da tutti gli appassionati di The Witcher. ovviamente il modello di questa mod va a sostituire il coltello da combattimento con la spada Zireal.

Le note di questa mod sottolineano l’utilizzo del manager fluffyquak per installare correttamente i file nel gioco, e il creatore ha voluto dichiarare che molte delle animazioni facciali di Ciri sono ancora da sistemare definitivamente. Come tutte le mod rilasciate fino a questo momento per Resident Evil 2 Remake, anche questa su Ciri è disponibili esclusivamente per la versione PC del titolo.

Vi ricordiamo in oltre che il remake del terzo iconico capitolo di Resident Evil è ormai prossim0o all’uscita ed è atteso per il 3 aprile 2020, per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Vi intriga la possibilità di poter rigiocare tutto Resident Evil 2 Remake nei panni di Ciri di The Witcher 3?