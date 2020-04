Resident Evil 3 Remake, una mod sostituisce Jill Valentine con Isabelle di Animal Crossing

Nonostante sia uscito sul mercato da solamente pochi giorni Resident Evil 3 Remake si è già reso protagonista di una serie di mod incredibili e terrificanti, che hanno completamente stravolto il titolo di Capcom. L’ultima di queste folli modifiche sostituisce la protagonista di Resident Evil 3 Remake, Jill Valentine, con nientepopodimeno che Isabelle di Animal Crossing, il tutto in uno scenario decisamente surreale.

La mod è stata creata da “Crazy potato”, che ha scherzosamente dichiarato che Jill è una fan del gioco di Nintendo. Questa particolare mod di Resident Evil 3 Remake effettua quindi una modifica della testa di Jill, sostituendola con quella dell’iconico personaggio di Animal Crossing. Ovviamente questa modifica non apporta particolari migliorie al gioco, ma riesce comunque ad assestarsi come una tra le più notevoli e fuori di testa fino ad’ora dedicate all’opera di Capcom.

Resident Evil 3 Remake non è però l’unico titolo ad essere stato oggetto di esperimenti fantasiosi con il simpatico titolo di Nintendo. Anche il recente DOOM Eternal, infatti, è stato pesantemente modificato da alcuni modder, che hanno ironicamente inserito al suo interno elementi provenienti dal decisamente più spensierato Animal Crossing New Horizons. Potete approfondire questa peculiarissima mod comodamente qui.

Mod o meno Resident Evil 3 Remake non è purtroppo riuscito a bissare i fasti del predecessore. Come riporta anche la nostra recensione, infatti: “Resident Evil 3 è un’ottima esperienza cinematografica, sulla quale c’e poco da appuntare in termini di produzione, ma dopo il remake del secondo capitolo ci aspettavamo decisamente di più, facendoci, persino, tornare alla mente la deriva action abbracciata dalla serie nei suoi anni più bui.”

Che ne pensate di questa notizia, avreste mai detto di vedere il simpatico faccione di Isabelle all’interno di un survival horror come quello di Capcom?