Animal Crossing New Horizons e Doom: una mod dà vita al cross-over impossibile

Quello tra Doom Slayer e Isabelle di Animal Crossing New Horizons è uno dei cross-over più improbabili: da una parte c’è il protagonista di uno sparatutto violento dove bisogna sconfiggere demoni e dall’altra un mini-gestionale con animali antropomorfi. Sarà che due titoli così differenti sono stati accomunati dalla stessa data di uscita (il 20 marzo) ma i giocatori hanno deciso che questo cross-over “s’ha da fare”. E un modder ha pensato bene di portare il personaggio di Animal Crossing nell’arena di Doom.

L’utente ha infatti realizzato una mod per GZDoom che introduce Isabelle come personaggio secondario che è in grado di aiutare il protagonista. Isabelle, infatti, potrà lanciare cure, munizioni e armature, oppure contribuire a sconfiggere i demoni. A quanto pare il personaggio di Animal Crossing è anche in grado di usare un fucile. Infine, in linea con quanto accade in Animal Crossing, Isabelle non può neanche essere sconfitta dai demoni.

Come spiegato dalla testata PC Gamer, per portare Isabelle in Doom, dovete installare GZDoom, una conversione specifica per hardware moderno e per modding che riconoscerà automaticamente il vostro gioco. Una volta che avete attivato GZDoom, potete scaricare la mod di Isabelle e trascinare il file ISABELLE.pk3 in gzdoom.exe per eseguirlo.

Se volete conoscere qualcosa di più sul nuovo titolo Nintendo potete leggere la nostra recensione di Animal Crossing New Horizons, mentre se già lo avete allora potete dare un’occhiata ai nostri consigli su come guadagnare Stelline velocemente e su come ottenere minerale di ferro insieme alle otto cose da fare ogni giorno. Abbiamo invece dato un 9 e mezzo al titolo di Id Software, nella nostra recensione di Doom Eternal. Se volete qualche consiglio su come affrontare in maniera più rapida ed efficiente i demoni allora potete dare un’occhiata anche alla nostra guida completa a Doom Eternal.