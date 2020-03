Resident Evil 3 Remake: demo per PS4 e Xbox One disponibile, ecco il link per il download

La demo di Resident Evil 3 Remake è disponibile per il download anche in Europa, dopo essere già stata pubblicata in Australia e Nuova Zelanda. Vi segnaliamo che il download è già disponibile da Xbox Store e PlayStation Store, mentre per gli utenti PC sarà disponibile oggi stesso su Steam alle ore 18:00.

Peserà circa 7.47 GB su Xbox One, mentre non conosciamo precisamente se il peso sarà il medesimo anche per le altre piattaforme (PS4 e PC). Vi ricordiamo che i giocatori che completeranno la demo sbloccheranno un trailer con immagini inedite sul titolo in uscita il prossimo 03 aprile 2020. La demo in questione prende il nome di “Resident Evil 3: Raccoon City Demo”. I giocatori potranno vestire i panni di Jill Valentine nell’apocalittica Raccoon City devastata da enormi orde di zombie, ma soprattutto dalla presenza incombente del nuovo Nemesis.

Inoltre, pare che Capcom abbia inserito ben venti statuette di Mr.Charlie che i giocatori dovranno distruggere mentre si ritroveranno a sopravvivere all’interno di un vero e proprio incubo. Vi ricordiamo che durante la prova saremo inseguiti dal potentissimo Nemesis, che sarà dotato di un’intelligenza artificiale superiore a quanto visto in Resident Evil 2 Remake con Mr.X. Il mostro, infatti, non solo vi inseguirà camminando, ma sarà capace addirittura di balzare in avanti percorrendo grandi distanze in un solo istante. Inoltre, oltre alle classiche armi sarà dotato di un nuovo pericolosissimo lanciafiamme.

In chiusura, vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake è atteso a partire dal prossimo 03 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Siete pronti a rivivere le sensazioni provate nell’ormai lontano 1999? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Vi invitiamo inoltre a seguire le nostre pagine per tutte le eventuali prossime notizie relative al nuovo remake di Capcom.