Resident Evil 3 Remake: ecco il nuovo trailer dedicato a Jill Valentine

Resident Evil 3 Remake si fa sempre più vicino all’uscita è Capcom in occasione del grande debutto previsto fra poco o più di una settimana, questa mattina ha pubblicato un nuovo trailer del gioco, interamente dedicato a Jill Valentine.

Jill Valentine sarà la protagonista che ci condurrà in questa avventura horror ambientata a Raccoon City, insieme a lei cercheremo di capire la causa scatenante di questa apocalisse. Lungo la strada, Jill avrà la possibilità di imbattersi in alcuni alleati, ma anche in dei nemici che sapranno metterla a dura prova, tra cui il terrificante e mostruoso Nemesis, che ritorna in questo progetto completamente restaurato e curato nei dettagli in una nuova versione più letale rispetto a quella originale.

Oltre ad essere la protagonista principale di questo remake, Capcom ha comunicato che Jill ritornerà anche in Resident Evil Resistance, la modalità multiplayer inclusa di Resident Evil 3 Remake. Grazie a un aggiornamento post-lancio, il personaggio di Jill Valentine sarà possibile metterla in campo nella sfida 4vs1 che vedrà confrontarsi un piccolo gruppo di ragazzi contro il Mastermind. Il suo ingresso nella modalità multiplayer non poteva che essere una grande notizia per i fan.

Prima di chiudere, vi informiamo che la software house nella giornata di ieri ha comunicato che il gioco rispetterà la data di lancio prevista per il 3 aprile, ma purtroppo a causa dell’emergenza Coronavirus, le copie fisiche subiranno un eventuale ritardo per via delle poche quantità prodotte e alla chiusura di molti punti vendita. Maggiori informazioni nel seguente articolo.

Nell’attesa del suo arrivo, la scorsa settimana Capcom ha rilasciato la demo della durata di 20 minuti ambientata nella città di Raccoon City, mentre da oggi sarà possibile accedere alla Beta di Resident Evil Resistance. Come sempre rimanete sintonizzati sul nostro sito per tutte le ultime informazioni.