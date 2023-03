Resident Evil 4 Remake, come ogni suo corrispettivo capitolo che si rispetti, vanta di un ampio spettro di accessori e armi di fuoco. Sappiamo tutti quanto sia importante reperirne il più possibile, ora per scegliere come approcciare gli avversari con serenità, ora per soddisfare il nostro stile di gioco. In Resident Evil 4 Remake sono presenti ben 23 armi e ognuna ha, ovviamente, caratteristiche uniche. La maggior parte sarà acquistabile dal mercante, qualcuna sarà reperibile nel normale proseguo della storia, mentre altre ancora saranno ben nascoste dietro enigmi o opulenti bauli.

Sfortunatamente tre sono acquistabili sono ed esclusivamente nel menù extra con i punti sfida, presente nella schermata principale del gioco. Esse richiederanno di completare la storia a Professionista, senza armi bonus e distruggere tutti i castellani meccanici. Vi ricordiamo che nella nostra guida completa potrete trovare tutto ciò che vi serve per migliorare la vostra esperienza, mentre per i piccoli castellani abbiamo un articolo con tutte le posizioni. Ora, però, analizziamo singolarmente ogni armi presente in questo titolo e come ottenerla.

SG-09 R

Dotazione standard di Leon. Comincerete l’avventura con il coltello nell’inventario.

Punisher

Acquistabile dal mercante durante la storia a qualsiasi livello di difficoltà.

Red9:

L’arma si trova al centro del Lago, esattamente nel baule della sala di comando della barca abbandonata. All’inizio del Capitolo 4 avrete libero accesso all’imbarcazione quindi potrete andare quando volete, ma sempre prima di andare a recuperare Ashley alla chiesa. L’accessorio è invece acquistabile dal mercante per Spinelli.

Blacktail

Acquistabile dal mercante durante la storia a qualsiasi livello di difficoltà.

Matilda

Acquistabile nella sezione “Scambia” dal mercante errante per 10 Spinelli.

W-870

Nel Capitolo 1, dopo aver udito il suono della campana, e una volta che i nemici se ne saranno andati, aprite la mappa e dirigetevi verso l’unica casa a due piani con una scala interna visibile. Troverete l’arma al secondo piano di questa.

Fucile Antisommossa

Acquistabile dal mercante durante la storia a qualsiasi livello di difficoltà.

Striker

Acquistabile dal mercante durante la storia a qualsiasi livello di difficoltà.

TMP

Acquistabile dal mercante durante la storia a qualsiasi livello di difficoltà.

LE 5

Ottenibile nella stanza frigorifera segreta del Capitolo 13. Prima di tutto dovrete attivare l’elettricità nel laboratorio. Fate fuori il nemico potente fuori dalla porta e andate a riattivare la corrente, per sbloccare la zona della cella frigorifera con i sacchi neri appesi al soffitto. Entrateci e, sulla destra, dovrete risolvere un piccolo puzzle per entrare nella porta blindata. Oltre la porta vi attende l’arma.

SR M1903

Acquistabile dal mercante durante la storia a qualsiasi livello di difficoltà.

Stingray

Acquistabile dal mercante durante la storia a qualsiasi livello di difficoltà.

Carabina CQBR

Ottenibile tornando nella biblioteca esplorata da Ashley, usando Leon. Prima di tutto dovrete aver preso la chiave cubica, che si troverà in un forziere subito dopo la prova del leone, nel corridoio centrale. Dopo che Ashley vi avrà liberato, non andate subito verso la sala del trono, ma tornate in biblioteca. Andate nella prima stanza, dove avete sbloccato le scale segrete, fino al mazzo di chiavi usato da Ashley per sbloccare porte e bauli. Lì sopra, sulla destra dopo le scale, dovrete usare il cubo per sbloccare l’arma a muro.

Broken Butterfly

Acquistabile dal mercante durante la storia a qualsiasi livello di difficoltà.

Killer7

Acquistabile dal mercante durante la storia a qualsiasi livello di difficoltà.

Lanciafrecce

Acquistabile dal mercante durante la storia a qualsiasi livello di difficoltà.

Lanciarazzi

Acquistabile dal mercante durante la storia a qualsiasi livello di difficoltà, ma per un massimo di 3 volte. Arma monouso.

Lanciarazzi infinito

Acquistabile dal mercante per 2 milioni una volta che avrete iniziato la partita a livello Professionale. Farete circa 700 mila a run a livello Esperto e Professionale, oppure potrete vendere tutte le armi al mercante. Vi ricordiamo che le armi potenziate si vendono a molto di più.

Tenete anche in considerazione che il Lanciarazzi Infinito, per quanto non disponibile in New Game, è l’unica arma bonus presnete in Resident Evil 4 che non viene considerata come tale.

Chicago Sweeper

L’arma si potrà acquistare dal negozio extra presente nel menù principale a 1000 punti, ma dovrete aver completato una partita a livello Professionale.

Handcannon

Acquistabile nel negozio extra, presente nel menù principale, a 1000 punti, ma solo dopo aver completato la storia a modalità Professionale, ma senza usare armi bonus. Il consiglio è quello di potenziarvi al massimo le armi base che usate di più (trovate in game) e usare il biglietto speciale del mercante per sbloccarne il potenziale massimo.

Coltello Infrangibile

Il coltello più forte del gioco si potrà ottenere solo dopo aver distrutto tutti e 16 i castellani meccanici presenti nella storia. Si troveranno uno in ogni capitolo e, se avrete difficoltà nel reperirli, vi consigliamo la nostra guida a tutti i castellani.

Coltello d’assalto

Disponibile dopo aver completato la seconda Boss Fight contro Krauser.

Coltello da caccia

Reperibile durante la prima Boss Fight con Krauser, non potrete mancarlo.

Coltello da combattimento

