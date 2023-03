Resident Evil 4 Remake rappresenta il ritorno di uno dei capitoli maggiormente significativi della saga targata Capcom; come i fan più appassionati sicuramente ricorderanno, si tratta del gioco che ha segnato la celebre “svolta action” del franchise, riuscendo a ringiovanirlo e ad aggiungere nuove soluzioni al gameplay. Come di consueto all’interno di questa nostra guida completa di Resident Evil 4, troverete tutta una serie di consigli su come affrontare al meglio il videogame, nonché una lista di tutte le guide (pubblicate ed in lavorazione) da noi scritte sugli aspetti più importanti del gioco. Per completare RE4 Remake al 100% dovrete investire almeno 30 ore del vostro, ragion per cui vi consigliamo di dare uno sguardo alle righe che seguono, così da non perdervi nulla del viaggio di Leon Kennedy in terra spagnola.

IMPORTANTE: Ricordiamo che questa guida completa è continuamente aggiornata minuto per minuto!

TUTTE LE GUIDE DI RESIDENT EVIL 4 REMAKE

Resident Evil 4 Remake guida completa, 10 (+ 1) cose da fare

Se siete dei veterani della serie, saprete benissimo quali sono gli accorgimenti da seguire, così da essere sempre ben riforniti di munizioni e di coltelli che, come in ogni survival che si rispetti, non saranno mai veramente abbondanti. Qualora foste dei novellini o degli appassionati della prima ora, abbiamo raccolto per voi 10 passi che chiunque potrebbe (e dovrebbe) seguire per vivere al meglio l’avventura che Resident Evil 4 Remake ha da offrire.

Esplorate in lungo e in largo

È risaputo che uno dei segreti di questo genere di videogame consiste nell’esplorare ogni anfratto della mappa di gioco, e Resident Evil 4 Remake non fa ovviamente eccezione. Sfruttate ogni possibilità che avrete a disposizione per capire se ci sono dei oggetti, delle risorse e dei tesori che potrebbero consentirvi di fabbricare oggetti di vario genere e, nel caso, non esitate a raccogliere tutto ciò che vi capiterà a tiro.

Non tutto sarà disponibile sin da subito

Questo punto è rivolto soprattutto ai completisti più incalliti: non tutti i tesori potranno essere presi in un’unica run. RE4 Remake vi consentirà diversi playthrough e, anche ai fini dei trofei, sarà necessario conservare determinati oggetti nel vostro inventario; proprio sulla base di quanto ora scritto, non dannatevi troppo l’anima se non riuscirete a raccogliere tutto alla vostra prima partita. Fate solo attenzione a prendere tutti i tesori presenti sull’Isola, il terzo macro atto della trama principale.

Crafting, sempre e comunque

Siamo in un survival e, di conseguenza, quando non troveremo ciò che ci occorre nell’ambiente di gioco, dovremo fabbricarcelo da soli. Man mano che proseguirete nella main quest, sbloccherete diverse possibilità di crafting, sia per quanto riguarda gli oggetti curativi che per quanto riguarda le munizioni. Cercate di non far mai mancare i proiettili per il vostro arsenale, concentrandovi in particolar modo su quelli per pistola, fucile e carabina, ovvero le armi che userete con maggiore frequenza.

Potenziate il vostro equipaggiamento

Come sempre, un’arma potenziata è sempre un’arma più letale e, quindi, più utile. Tuttavia, vi consigliamo di non sprecare le vostre risorse migliorando in maniera scriteriata il vostro equipaggiamento; raggiungete almeno la metà del gioco, quando troverete il Thompson (un fucile a pompa migliore di quello che vi sarà dato all’inizio dell’avventura), la P9 (la pistola) e lo Stingray (il fucile da cecchino). Non appena avrete aggiunto queste bocche da fuoco al vostro arsenale, concentrate i vostri sforzi sul potenziarle, senza sprecare risorse preziose su altre armi.

Acquistare al momento giusto

Potrà sembrare una frase scontata, ma determinati oggetti avranno prezzi diversi a seconda del momento in cui intenderete acquistarli. Per farvi un esempio, la Magnum ed il Lanciarazzi avranno un determinato costo nei capitoli in cui ve ne verrà proposto l’acquisto, che andrà a lievitare man mano che procederete nel gioco. Il nostro consiglio è quello di acquistare queste due armi il prima possibile, così da conservarle per determinati scontri.

Sfruttate il backtracking ogni volta che potete

In diversi capitoli di Resident Evil 4 Remake vi sarà consentito tornare sui vostri passi, così da esplorare aree in cui siete già passati in precedenza. Sfruttate questa possibilità ogni volta che vi sarà concessa, così da essere sicuri di non aver mancato nulla.

Ascoltate il mercante

In determinati momenti di gioco, potrete imbattervi nel mercante, un personaggio da cui poter acquistare determinati oggetti utili al prosieguo della vostra missione. Fate attenzione a ciò che avrà da dirvi, soprattutto se farà riferimento al “risolvere tutto ciò che avete in sospeso prima di procedere“, poiché significherebbe che, di lì a breve, ci sarà un punto di non ritorno, che vi precluderà l’accesso alla zona da cui venite.

Non sprecate proiettili

Ancora una volta, occorre ricordare che ci troviamo all’interno di un survival horror e, proprio per questa ragione, le munizioni a disposizione saranno sempre contate. Combattere gli sprechi dovrà essere il mantra di ogni giocatore, evitando tutti gli scontri non necessari e, soprattutto, aprendo il fuoco solo quando strettamente necessario; a tal proposito, una valida alternativa potrà essere rappresentata dai coltelli, con cui potrete sorprendere i vostri nemici alle spalla, ma anche questi non saranno mai presenti in abbondanza nel vostro inventario.

Sfruttate l’ambiente circostante

Sempre nell’ottica di riuscire a diminuire al massimo il consumo di proiettili (ma senza però rinunciare a mettere K.O. il maggior numero di nemici presenti in una determinata area), vi consigliamo di osservare tutto ciò che vi circonda. Qualora il vostro occhio cadesse su un barile rosso, saprete di essere in presenza di un esplosivo: fate avvicinare a sufficienza tutti i mob presenti, premete il grilletto e… gustatevi lo spettacolo!

Non tenete in considerazione il loot di barili e casse

Nel corso della vostra avventura, vi imbatterete in tutta una serie di bauli da cui poter raccogliere munizioni, materie prime ed oggetti più in generale. Quanto ora descritto si rivelerà vitale per la vostra sopravvivenza, ma c’è una piccola controindicazione: il contenuto di questi contenitori è dinamico. Che cosa significa? Che ciò che troverete all’interno di una cassa cambierà ad ogni run, ad ogni partita e ad ogni game over, venendo determinato sulla base della difficoltà scelta, alle armi che avete nell’inventario e sulla base delle erbe e delle risorse che avete a disposizione in quel determinato momento.

Ottimizzate le run ma non aspettatevi un platino facile

Per quanto possiate velocizzare l’acquisizione di numerosi trofei in Resident Evil 4, non aspettatevi di riuscire a ottenere l’ambito trofeo di platino con meno di 4/6 run. Molte sfide sono pensate volutamente per farvi giocare la storia precludendovi alcuni aspetti (che siano richieste del mercante, reperimento di gioielli o utilizzo di armi bonus). Il nostro consiglio è di pianificare i trofei che vorrete ottenere in un walkthrough e studiarvi al meglio come conseguire esclusivamente quegli obiettivi in unica partita, senza rischiare di vanificare i vostri sforzi.