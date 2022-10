Durante lo showcase dedicato alla decennale saga horror di Capcom annunciato pochi giorni fa, gran parte delle attese erano rivolte a Resident Evil 4 Remake che non ha deluso le aspettative e si è mostrato in un nuovo trailer.

Il trailer di Resident Evil 4 è stato l’ultimo annuncio dello speciale Showcase e segue, ovviamente, quello del reveal. Questa volta nessuna cinematica in-game oppure pochi secondi. Il filmato è puramente gameplay, che tutti si aspettavano di vedere, soprattutto considerando che l’uscita del gioco è relativamente vicina. Chiaramente se avete già giocato il titolo originale, che debuttò all’epoca PS2, vi invitiamo immediatamente a dare uno sguardo alla nuova versione, che potete trovate poco più in basso. Senza anticiparvi troppo, vi informiamo che si tratta di un collage di varie clip, che ci mostrano l’impressionante cura che Capcom ha riposto in questo rifacimento.

Oltre al filmato sono state però divulgate nuove informazioni in merito al lavoro. “Abbiamo deciso di rispettare interamente il gioco originale, migliorandone però l’estetica. Con Resident Evil 4 vogliamo dare una rinfrescata al gioco, dando il benvenuto ai giocatori che già hanno giocato il titolo ma anche ai giocatori nuovi”. Non mancano ovviamente le novità: i nemici del gioco dispongono di nuovi attacchi ed è presente un sistema di parry che sfrutta il coltello di Leon. Aggiornato anche il sistema di gestione delle risorse ed è presente il mercante, che permette di migliorare le amri, oltre che acquistarne di nuove. Inserito anche un nuovo sistema di scambi. Confermata l’uscita su PS4 (e non solo su PS5), con update gratuito.

Infine, in chiusura della diretta, è stata annunciata anche una serie di edizioni speciali. La prima è una Deluxe Edition, che include alcuni bonus in digitali come la mappa. Presenteanche una Collector’s Edition, con una statuetta di Leon Kennedy, artbook, colonna sonora e uno steelbok aggiuntiva. I pre-order sono aperti da adesso.

Lo showcase di Capcom dedicato a Resident Evil è stato annunciato solo pochi giorni fa ma ha subito generato attesa, soprattutto dopo le prime voci che lo vedevano come un evento dalla durata consistente. Gli annunci non sono mancati e abbiamo visto più o meno tutto quello che ci aspettavamo di trovare ma senza novità scoppiettanti. Tuttavia, il trailer di Resident Evil 4 Remake (che potete trovare su Amazon) ha saputo attirare su di sé l’attenzione dei fan. Il titolo, infine, è previsto per il lancio il 24 marzo 2023.