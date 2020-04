Resident Evil 8: nuovi rumor confermerebbero il cross gen e l’uscita prevista per il 2021

Quando si parla di leak o rumors abbiamo a che fare con notizie false e vere che si alternano in un susseguirsi che è diventato quasi un gioco per gli appassionati. Resident Evil 8 non fa eccezione ed anche se è un titolo senza una vera certezza di un suo sviluppo, in questi ultimi giorni sembrerebbero essere tornate di moda dopo il rilascio di Resident Evil 3 Remake uscito lo scorso 3 aprile. Vi ricordiamo come sempre che si tratta solo di rumors e non c’è nulla di ufficiale a riguardo, quindi prendete di conseguenza queste parole con le dovute pinze.

Proprio due giorni fa sono arrivati nuovi dettagli su Resident Evil 8, il capitolo per cui l’uscita, stando a diverse fonti, è prevista per il 2021. L’utente Aesthetic Gamer“/”Dusk Golem ha recentemente rivelato che lo sviluppo era partito inizialmente come Revelations 3, la famosa serie spin-off. Oggi invece la redazione di VideoGames Chronicle riferisce di aver ricevuto ulteriori conferme su quello che potrebbe essere questo misterioso ottavo capitolo della saga horror più amata dal pubblico.

Queste fonti, che risulterebbero anonime, confermerebbero che la pubblicazione si, è prevista per il prossimo anno ma con una pubblicazione cross-gen, vale a dire che verrà rilasciato sia su Xbox One e PS4 che su Xbox Series X e PS5. Viene riferito anche che lo stile sarà identico al settimo capitolo, vale a dire che ritornerà la visuale in prima persona oltre che al ritorno di Ethan come protagonista, due elementi che confermerebbero che si tratti di un sequel ufficiale delle vicende di Resident Evil 7. I rumor in sintesi si stanno facendo sempre più frequenti, e se tutto questo fosse vero magari Capcom è pronta a rilasciare diverse informazioni a riguardo, non ci resta quindi che aspettare.

Cosa ne pensate di questa notizia? Sete curiosi quanto noi di scoprire dettagli riguardanti Resident Evil 8? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative a questo presunto capitolo.