Resident Evil e Monster Hunter sono ancora le IP più forti di Capcom

Capcom ha aggiornato la lista dei Platinum Titles, ovvero dei suoi titoli che, nel corso degli anni, hanno superato il milione di copie vendute. Ebbene, le due IP più forti della software house giapponese, continuano ad essere Resident Evil e Monster Hunter, con numeri davvero folli. Non ci resta che dare uno sguardo dettagliato alla top 10 dei titoli più prosperosi di Capcom:

1) Monster Hunter World, con 17.1 milioni di copie distribuite a partire da gennaio 2018;

2) Resident Evil 7, con 9.0 milioni di copie distribuite a partire da gennaio 2017;

3) Resident Evil 2 Remake, con 8.1 milioni di copie distribuite a partire da gennaio 2019;

4) Resident Evil 5 (PS3, 360), con 7.8 milioni di copie distribuite a partire da marzo 2009;

5) Resident Evil 6 (PS3, 360), con 7.8 milioni di copie distribuite a partire da ottobre 2012;

6) Monster Hunter World Iceborne, con 7.7 milioni di copie distribuite a partire da settembre 2019;

7) Street Fighter 2 (SNES), con 6.3 milioni di copie distribuite a partire da giugno 1992;

8) Street Fighter 5, con 5.5 milioni di copie distribuite a partire da febbraio 2016;

9) Resident Evil 2 (PS1), con 4.96 milioni di copie distribuite a partire da gennaio 1998;

10) Monster Hunter Freedom 3 (PSP), con 4.9 milioni di copie distribuite a partire da dicembre 2010.

Notevoli le vendite di Resident Evil 7 ed Iceborne dal 31 dicembre 2020 ad oggi, con altre 500,000 copie piazzate sia per il titolo della serie horror, che per l’espansione di Monster Hunter World. Anche quest’ultimo continua ad accrescere esponenzialmente le sue vendite, con 300,000 nuove copie distribuite nello stesso lasso di tempo dei due sopracitati. Inoltre, Monster Hunter Rise, uscito lo scorso marzo, è apparso per la prima volta tra i Platinum Titles, ma riportando soltanto 4.8 milioni di copie distribuite, nonostante il titolo abbia già superato le cinque milioni di copie ad inizio aprile.

Com’è possibile notare osservando la top 10 dei Platinum Titles di Capcom (che potrete visionare tutti, cliccando qui), le IP più forti rimangono comunque Resident Evil e Monster Hunter, come specificato in apertura, con una rilevanza anche per Street Fighter. Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per aggiornamenti costanti sui vostri giochi preferiti!