Resident Evil Resistance: svelate due nuove mappe e due Mastermind

Capcom ha svelato nuove informazioni per Resident Evil Resistance, il gioco online multigiocatore 4 vs 1 incluso all’interno di Resident Evil 3 Remake. Sono infatti stati illustrati dettagli su due Mastermind e su due nuove mappe, mai mostrate prima d’ora. In totale, quindi, il numero di Mastermind annunciati sale a quattro. Parliamo di Daniel Fabron, Annette Birkin (già annunciati), Alex Wesker e Ozwell Spencer (quelli nuovi). Ogni personaggio avrà il proprio set di abilità speciali che saranno usate per intrappolare i sopravvissuti all’interno dell’Umbrella Corporation.

Alex Wesker, già nota dai tempi di Resident Evil Revelation 2, utilizza sopratutto trappole ed è in grado di manipolare la mappa per rallentare i sopravvissuti con ostacoli e zombie potenziati. Inoltre, è in grado di posizionare come abilità speciale anche Yateveo, una feroce pianta carnivora che, pur non potendosi muovere, può creare parecchi problemi. Ozwell E. Spencer, invece, avrà un approccio più diretto e, invece di schierare delle armi biologiche controllabili (come lo Yateveo di Alex Weskes, il G-Birkin di Annette Birkin e il Tyrant di Daniel Fabron), crea un Campo Disintegrativo che causa enormi danni.

Inoltre, abbiamo modo di scoprire due nuove mappe: Casinò e Parco Divertimenti Abbandonato. Il Casinò sarà ricolmo di slot machine funzionanti e tante fish sparse a terra: chiaramente le persone sono fuggite in tutta fretta! Nel Parco Divertimenti, invece, ci sono sia mostri reali che immaginari visto che è un parco a tema horror!

Vi ricordiamo che Resident Evil Resistance permetterà a un gruppo di quattro giocatori di cooperare per cercare di fuggire da un labirinto controllato dal Mastermind di turno: il compito di quest’ultimo giocatore è di posizionare trappole, zombie e far cadere uno dopo l’altro tutti i sopravvissuti. Sarà disponibile, come detto, all’interno di Resident Evil 3 a partire dal 3 aprile 2020 su PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One.