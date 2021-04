Resident Evil Village: annunciate tre nuove demo. Data, piattaforme e dettagli

Tramite l’ultimo Resident Evil Showcase si è realizzato quello che alcuni rumor stavano facendo ventilare ormai da qualche giorno. Se i rumor parlavano di una demo di Resident Evil Village in arrivo, gli appassionati del brand survival horror di Capcom possono ritenersi più che soddisfatti, dato che, a differenza della primissima demo chiamata Maiden (uscita solamente su PS5) questa volta sono state annunciate ben tre nuove demo che verranno rese disponibili su più piattaforme.

Tutte e tre le demo avranno una data diversa e specifica in cui potranno essere scaricate. Andando in ordine, la prima demo di Resident Evil Village verrà rilasciata il prossimo 18 aprile sulle piattaforme: PlayStation 5 e PlayStation 4. La demon in questione, che avrà la durata di 30 minuti, sarà ambientata all’interno di una porzione del villaggio, scenario importante per questo ottavo capitolo e che ne da il sottotitolo.

Per quanto riguarda la seconda demo, verrà rilasciata una settimana dopo, ovvero il prossimo 25 aprile. Di nuovo anche in questa occasione saranno in grado di testare nuovamente Resident Evil Village solamente i possessori di console PlayStation 5 e PlayStation 4. A differenza della prima demo di questa nuova tranche, in questo caso i giocatori potranno tornare a visitare per altri 30 minuti il castello, già teatro degli avvenimenti della demo Maiden.

Infine concludiamo con l’ultima demo annunciata. Disponibile a partire dal prossimo 2 maggio verrà resa disponibile per tutte le piattaforme su cui uscirà Resident Evil Village una demo di ben 60 minuti che comprende sia la zona del Villaggio che il Castello delle due demo rilasciate in precedenza. Vi ricordiamo che il nuovo capitolo della saga di Resident Evil uscirà il prossimo 7 maggio su: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.