Resident Evil Village: tra gameplay e cucina in questo nuovo video

Proprio nella giornata di ieri vi abbiamo anticipato qualche dettaglio su Resident Evil Village, l’ottavo capitolo della saga in arrivo il prossimo 7 maggio. Come ben saprete l’opera targata Capcom è protagonista del nuovo numero di Game Informer e, proprio nella giornata di ieri, sono state rivelate diverse gustose novità che faranno felici anche i fan di vecchia data.

Partiamo con il ribadire che Resident Evil Village avrà una ambientazione immensa che gioca molto sulla verticalità, che potrà essere sfruttata da noi ma anche da alcuni temibili nemici. In attesa dello showcase in programma proprio questa sera a mezzanotte (orario italiano), Game Informer ci ha deliziati con diverse novità in un video di poco più di 2 minuti che vi lasceremo proprio alla fine di questa notizia.

Oltre ai vari riferimenti a Resident Evil 4, specialmente se parliamo della gestione dell’equipaggiamento e della vendita di oggetti per accumulare denaro, la caratteristica che salterà subito all’occhio è la capacità di cucinare deliziosi manicaretti. Sarà infatti possibile cacciare le forme viventi nel villaggio per ricevere carne ed infine portare il tutto al nostro fido mercante, che probabilmente riusciremo a conoscere bene e farcelo amico come ai tempi di Resident Evil 4. Per ora le grosse novità sono queste, è possibile che nella serata odierna verrà approfondito il tutto con un trailer gameplay più dettagliato.

Ricordiamo infine che Resident Evil Village uscirà il prossimo 7 maggio su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Questa nuova aggiunta, seppur stramba per certi versi, risulta essere azzeccata rendendo sicuramente meno tedioso l’esplorazione delle aree, ma incentiva il giocatore a cercare e accumulare il più possibile. Ultimo, ma non per importanza, la capacità, presa sempre dal quarto capitolo, di migliorare il nostro equipaggiamento aumentando potenza, cadenza di tiro, rinculo delle armi e tanto altro ancora. Per ogni novità riguardante l’ottavo capitolo della serie, vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine.