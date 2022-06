Nel corso del Capcom Showcase 2022, il publisher e sviluppatore nipponico ha annunciato il primo DLC di Resident Evil Village. Chiamato Shadows of Rose, il contenuto aggiuntivo si concentrerà proprio su Rose, ma non è l’unica novità che riguarda l’ultima iterazione della famosa serie horrror di casa Capcom. Cogliendo la palla al balzo, infatti, il team di sviluppo ha deciso di introdurre anche la modalità in terza persona.

Andiamo con ordine: il DLC di Resident Evil Village sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2022. Insieme al nuovo contenuto aggiuntivo arriverà anche la Gold Edition del titolo e la modalità in terza persona. Il titolo di casa Capcom cambia così la visuale, tornando praticamente alle origini e seguendo quelli che sono stati i passi dei remake dei precedenti. Anche il contenuto aggiuntivo è concepito nativamente con la telecamera in terza persona.

Capcom non è però stata avara di ulteriori novità. Resident Evil Village si arricchirà anche di nuovi contenuti per quanto riguarda la modalità The Mercenaries, introducendo ordini aggiuntivi di Chris Redfield, Karl Heisenberg e Alina Dimitrescu. Anche questi contenuti arriveranno il 28 ottobre 2022. Il filmato di annuncio è disponibile poco più in basso, ma vi invitiamo ovviamente a non visionarlo nel caso non abbiate terminato il gioco base. Il contenuto aggiuntivo, infatti, è ambientato diverso tempo dopo la conclusione, dunque il rischio di spoiler e di rovinarsi l’esperienza di gioco sono davvero dietro l’angolo.

Infine, in chiusura del trailer, Capcom ha anche svelato la data di uscita di RE:Verse. Incluso in ogni copia di Resident Evil Village, anche l’espansione online arriverà il 28 ottobre 2022. Per ora restiamo in attesa di ulteriori annunci in merito alle modalità di gioco. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.