Resident Evil Village è il titolo più apprezzato dai giocatori, ecco perché

Se il Game of The Year rappresenta un premio che può più o meno essere condiviso con la community, le statistiche difficilmente possono essere contestate. Ed è proprio il caso di Resident Evil Village, che secondo le metriche di HowLongtoBeat, sito che si occupa di tracciare le percentuali di completamento dei vari videogiochi è il gioco più finito del 2021.

In un mondo in cui i videogiochi si terminano a malapena, stando ad obiettivi pubblici dei giocatori e le battute sul backlog, Resident Evil Village è invece il titolo che ha conquistato maggiormente l’utente su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. La natura multipiattaforma ha sicuramente aiutato il gioco Capcom a diventare il primo classificato, ma è comunque un segnale ben preciso: al netto di nuove IP (come Returnal) e grandi ritorni (Ratchet & Clank e Halo su tutti), sembra che il pubblico si sia concentrato di più su un gioco che ha una formula già ben collaudata.

Oltre a Resident Evil Village, la classifica riserva comunque qualche sorpresa non da poco. In seconda e in terza posizione troviamo due esclusive, ovvero Metroid Dread (medaglia d’argento) e Ratchet & Clank: Rift Apart (medaglia di bronzo). Il GOTY dei TGA 2021 invece si classifica in quarta posizione, mentre come fanalini di coda troviamo NieR Replicant, The Medium e Little Nightmares II, rispettivamente in ottava, nona e posizione. Non trovano spazio in classifica, invece, giochi del calibro di Ghost of Tsushima: Definitive Edition e proprio Returnal di Housemarque, forse limitati dalla piattaforma e dal particolare genere a cui appartengono.

Most Completed Games of 2021 pic.twitter.com/Kp1LF91aPN — HowLongToBeat (@HowLongToBeat) December 17, 2021

A questo punto però vi giriamo la domanda: avete completato uno dei giochi in classifica (magari proprio Resident Evil Village)? Oppure quest’anno avete preferito provare a sfoltire un po’ il backlog rimasto in arretrato? Fatecelo sapere lasciando un commento a questa notizia.