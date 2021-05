Resident Evil Village convince la critica, ottimi voti per il nuovo gioco Capcom

Proprio in queste ore sono state rilasciate la maggior parte delle recensioni relative a Resident Evil Village. Anche noi di GameDivision abbiamo potuto spolpare per bene l’avventura di Ethan, seguendo questo indirizzo potete leggere la nostra analisi a riguardo. Che il titolo sia stato uno dei più attesi dell’anno è un dato di fatto, ma probabilmente molti credevano che l’ultima fatica di Capcom potesse in qualche modo inciampare e finire in un incubo senza uscita. Non è stato così perché anche la critica internazionale ne è rimasta estasiata.

Per farvi capire quanto sia stato apprezzato Resident Evil Village basterà fare un salto sulle pagine di Metacritic, che proprio in questi minuti stanno segnando una media pari ad 84, un risultato assolutamente strabiliante. Andiamo quindi a vedere qui di seguito come sono andate le recensioni a livello internazionale:

PlayStation Universe – 9

Push Square – 9

Screen Rant – 9

Shacknews – 9

Shindig – 9

Wccftech – 9

We Got This Covered – 9

WellPlayed – 9

Destructoid – 9

GameByte – 9

GameMAG – 9

Gfinity – 9

God is a Geek – 9

Hardcore Gamer – 9

Carole Quintaine – 9

XGN – 8,5

TrueGaming – 8

VGC – 8

Comicbook.com – 8

Digitally Downloaded – 8

GamesBeat – 8

Metro GameCentral – 7

GamesRadar+ – 7

Stevivor – 6,5

Possiamo vedere come nessuna testata si è spinta oltre al 9, testimoniando come Resident Evil Village sia indubbiamente grandioso ma non esente da difetti. Tutto sommato la stampa ha premiato il titolo, ritenendolo uno dei migliori della saga in generale. Oltre ad essere il sequel diretto del tanto amato Resident Evil 7 questo strizza l’occhio soprattutto al quarto capitolo con protagonista Leon S. Kennedy, particolarmente amato dalla vecchia guardia. Insomma, se siete fan del franchise nato nel 1996 ovviamente vi obblighiamo ad acquistarlo ricordandovi che sarà disponibile a partire dal prossimo 7 maggio per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia.

Per ogni eventuale dettaglio o informazione aggiuntiva riguardante Resident Evil Village vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine. Fateci sapere che rapporto avete con questa saga e qual è il capitolo che vi è piaciuto di più con un commento qui sotto nella sezione dedicata.