Resident Evil Village: ecco come girà sulle tutte le piattaforme

Da quando abbiamo visto per la prima volta Resident Evil Village, in molti si sono subito preoccupati per la possibile esclusività next-gen gioco. Stando agli originali piani di Capcom, infatti, l’ottavo capitolo principale della saga survival horror era pensato solo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma successivamente sono state sviluppate anche le versioni dedicate alle console appartenenti alla scorsa generazione videoludica.

Proprio a tal proposito, durante l’ultimo Resident Evil Showcase Capcom ha rilasciato alcune utili informazioni riguardo alle caratteristiche tecniche di Village su tutte le piattaforme su cui uscirà. Nel dettaglio la compagnia giapponese ha rilasciato un’esplicativa tabella in cui possiamo scoprire come se la caverà Resident Evil Village in termini di risoluzione e framerate, sia sulle console di nuova generazione, che sulle famiglie di console della scorsa generazione.

La situazione su PlayStation 5 e Xbox Series X|S risulta essere pressoché identica; con Resident Evil Village che raggiungerà tranquillamente la risoluzione di 4K e i 60 FPS su entrambe le console. Cambia la situazione attivando il Ray Trancing, funzione che porterà tutte e due le versioni ad una risoluzione di 4K a 45 FPS. Diversa, invece, la situazione sulle console della scorsa generazione e le loro mid-gen, con le console mezzane che riusciranno comunque a raggiungere i 1080p a 60 FPS. Di seguito trovate la tabella con tutte le caratteristiche per ogni console.

In conclusione, citiamo anche Google Stadia che permetterà ai propri utenti di giocare a Resident Evil Village sia in 1080p e 60FPS che in 4K e 60 FPS, con un tipo di risoluzione variabile. Vi ricordiamo che il nuovo capitolo della saga di Resident Evil uscirà il prossimo 7 maggio su: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.