Ci siamo ormai lasciati alle spalle un ennesimo Tokyo Game Show ricco di una serie di annunci e aggiornamenti relativi a prossimi titoli in uscita. Tra le grandi compagnie c’è stata anche Capcom, la quale ha mostrato tutta una serie di nuovi contenuti presto in arrivo per i propri giochi di punta. La società di Osaka ha voluto cominciare a parlare anche di quello che potrebbe accadere dopo il prossimo DLC Shadows of Rose di Resident Evil Village e in che modo il tutto potrà legarsi alle prossime iterazioni della saga.

Le ultime rivelazioni sul prossimo DLC narrativo arrivano direttamente da Kento Kinoshita di Capcom, il quale ha chiacchierato di recente con la redazione di IGN USA. Kinoshita è uno degli sviluppatori che sta curando la parte narrativa di Shadows of Rose, il nuovo DLC di Resident Evil Village. A detta dello sviluppatore, proprio questo DLC concluderà la saga della famiglia Winters, lasciando presagire che sarà l’ultima volta che avremo a che fare con determinati personaggi.

Ad aggiungere qualche dettaglio in più sul futuro della saga e della fase comunicativa di Capcom è stato il produttore della serie Masachika Kawata, il quale ha dichiarato che potrebbe essere molto presto per condividere ciò che c’è in serbo per il futuro di Resident Evil. Al momento Capcom è fortemente concentrata sui contenuti post lancio di Resident Evil Village e del remake di Resident Evil 4 in arrivo nel corso della primavera del 2023.

Ci sembra ancora presto per conoscere quale sarà il futuro della saga survival horror post Village. Quel che è certo è che Capcom sembra voglia continuare a portare avanti la serie su due binari differenti: quello dedicato ai capitoli principali e quello tutto dedicato ai remake dei titoli più classici che hanno permesso al brand di crescere ed evolversi nel corso delle generazioni videoludiche.